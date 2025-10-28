대통령실, 세 번째 공식 ‘디지털 굿즈’ 공개 “한국, 글로벌 협력과 혁신의 중심지로 우뚝 서길”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 “10월 31일부터 11월 1일 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 2025 KOREA의 성공을 기원하는 마음을 담았다”며 대통령실의 새로운 디지털 굿즈를 공개했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 메시지에서 “대통령실 세 번째 공식 디지털 굿즈를 소개한다”며 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “천년고도 경주의 고즈넉한 아름다움, 자개와 보자기 등 우리 고유의 전통미를 디지털로 표현해 대한민국의 품격을 한껏 느낄 수 있도록 했다”면서 “이번 APEC 정상회의는 우리가 20년 만에 의장국으로서 각국 정상을 맞이하는 외교 무대이자, 국민 모두가 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것”이라고 말했다.

계속해서 이 대통령은 “이를 통해 대한민국이 글로벌 협력과 혁신의 중심지로 우뚝 설 수 있길 기대한다”며 “많이 관심 가져주시고 응원해 주시면 좋겠다”고 적었다.

올해 우리나라는 APEC 2025 의장국으로서 ’연결(Connect), 혁신(Innovate), 번영(Prosper)’을 세 가지 중점과제로 설정하고 ‘푸트라자야 비전 2040’의 실현 방안을 회원 정상들과 논의할 예정이다.

이에 대통령실은 ‘APEC 2025 공식 엠블럼’과 ‘보자기’ 굿즈를 통해 21개 APEC 회원의 조화를 상징하며 APEC 협력 정신을 표현했고, ‘UN 순방’ 굿즈는 제80차 유엔 총회 연설을 통해 국제사회로의 복귀를 알린 대한민국의 외교적 위상을 담았다는 설명이다.

또한 경주 첨성대 등 ‘문화유산’ 굿즈는 신라 천 년의 역사가 깃든 경주의 문화유산을 디지털 굿즈 형태로 구현해 우리 고유의 품격과 지역적 정체성을 녹여냈다.

대통령실은 “대한민국 전통미를 담은 이번 굿즈가 경주 관광으로 이어져 지역 발전에 기여하길 바란다”고 했다.