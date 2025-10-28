27일부터 운영 개시… 365일 24시간 연중무휴 운영 신간 도서·베스트셀러 240여 권 비치, 무인으로 도서 대출·반납 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 10월 27일 광진문화예술회관(능동로 76) 스마트도서관을 개관하고 본격적인 운영을 시작했다.

스마트도서관은 구민들이 도서관에 직접 방문하지 않고도 기기 내 비치된 도서 중 원하는 도서를 대출·반납할 수 있는 무인 시스템이다. 현재 군자역, 구의역, 광진구민체육센터 등 총 5개소의 스마트도서관을 운영 중이다.

새로 조성된 광진문화예술회관 스마트도서관은 기존 자양한강도서관에서 운영하던 기기를 구민들이 쉽게 방문할 수 있는 위치로 이전 설치한 것이다. 구민들의 도서관 이용 편의를 높이고 생활권 속 독서문화를 확산하기 위한 취지다.

광진구립도서관 회원이면 누구나 365일 24시간 연중무휴로 운영하는 스마트도서관을 이용할 수 있다. 다양한 분야의 신간 도서와 인기 도서 등 240여 권이 비치되어 있으며, 도서 대출은 1인당 2권까지 14일간 가능하다.

광진구립도서관의 도서를 손쉽게 예약하고 수령할 수 있는 ‘상호대차 서비스’도 제공한다. 구립도서관 누리집에서 광진정보도서관, 중곡문화체육센터도서관 등 7개 도서관에서 소장하고 있는 도서를 예약하면 원하는 스마트도서관에서 수령하고 반납할 수 있다.

다양한 문화강좌와 생활체육 프로그램을 운영 중인 광진문화예술회관은 이번 스마트도서관 개관으로 배움과 여가, 독서가 어우러진 생활문화 복합공간으로 거듭날 전망이다.

김경호 광진구청장은 “바쁜 일상에서도 주민들이 가까운 곳에서 책을 접할 수 있도록 광진문화예술회관 스마트도서관을 조성했다”며 “앞으로도 지역 곳곳에 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활밀착형 독서 기반을 지속적으로 넓혀가겠다”고 밝혔다.