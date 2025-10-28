‘자동차용 타이어 부문 17년 연속 1위’ 및 ‘전기차 타이어 부문 1위’ 휩쓸어 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 한국표준협회(KSA) 주관 ‘2025 한국품질만족지수(KS-QEI)’ 조사에서 자동차용 타이어 부문 17년 연속 1위, 전기차 전용 타이어 부문 1위를 동시에 석권했다.

한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동으로 개발한 품질 측정 모델로, 기업별 제품 및 서비스를 이용해 본 경험이 있는 소비자와 전문가를 대상으로 품질의 우수성 및 만족도를 조사해 발표하는 국내 최고 권위의 품질만족도 종합 지표다.

한국타이어는 2009년부터 17년 연속 자동차용 타이어 부문 1위를 차지하며, 국내 타이어 업계를 대표하는 브랜드로서 위상을 더욱 공고히 하였다. 특히, 올해 평가에서는 사용품질차원 및 감성품질차원 평가 전 항목에서 최고 점수를 획득하며 차원이 다른 품질 리더십을 증명했다.

이와 함께, 올해 새롭게 신설된 전기차 전용 타이어 부문에서는 한국타이어의 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’이 1위에 오르며 테크놀로지 혁신으로 전동화 시대를 선도하는 독보적인 브랜드 위상을 인정받았다.

‘아이온’은 독자 기술 체계 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지(iON INNOVATIVE TECHNOLOGY)’ 설계로 ▷저소음 ▷향상된 마일리지 ▷완벽한 그립력 ▷낮은 회전저항 등 4대 핵심 타이어 기술이 균형을 이루며 전기차의 퍼포먼스를 극대화하는 점이 핵심이다. 2022년 출시 이후 세계 각지의 주행 환경과 운전자 라이프스타일을 반영해 대다수 전기차에 장착 가능한 16인치부터 22인치까지 300여 개 규격을 운영하며 글로벌 대표 전기차 전용 타이어 브랜드로 인식되고 있다.

현존하는 최고 수준의 전기차 타이어 기술력을 바탕으로 포르쉐, BMW, BYD, 폭스바겐, 현대차, 기아 등 글로벌 유수 전기차 브랜드의 핵심 조력자로 활약 중이며, 유럽 유력 자동차 전문지 주관 타이어 성능 비교 테스트에서도 매년 최고 등급을 획득하는 등 혁신 테크놀로지를 입증하고 있다.

한국타이어는 끊임없는 테크놀로지 혁신으로 완성된 검증된 기술력과 완벽한 품질 경쟁력 등을 토대로 전 세계 약 50여 개 완성차∙전기차 브랜드 약 280여 개 차종에 신차용 타이어를 공급하며 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 위상과 가치를 높이고 있다.

한편, 한국타이어는 본사 ‘테크노플렉스’, 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔’을 필두로 한 글로벌 5개 R&D 센터, 아시아 최대 규모의 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링’ 등 첨단 R&D 인프라를 활용한 기술력 확보에 매진하고 있으며, 완벽한 품질 관리 체계를 갖춘 글로벌 8개 생산기지 모두 균일한 품질의 제품을 생산해 전 세계 고객들에게 가장 진보된 드라이빙 경험을 제공하고 있다.