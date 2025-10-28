서울시장, 신통기획 재개발 추진 가리봉2구역 간담회 10·15 대책 우려에 “현장 목소리, 정부에 확실히 전할 것”

[헤럴드경제=김희량 기자] 오세훈 서울시장이 28일 10·15 대책으로 사업 추진에 어려움이 겪을 것으로 예상되는 재개발 현장을 찾아 현안과 애로사항을 청취했다.

이날 오후 오 시장은 구로공단 배후지로 2014년 뉴타운 지구 해제 이후 사업을 전환, 신속통합기획 재개발이 추진되고 있는 가리봉동 87-177(가리봉 2구역) 지역을 찾았다.

가리봉 2구역은 지난 2023년 6월, 재개발 신속통합기획 확정 이후 이달 1일 추진위원회 구성을 승인받아 조합설립을 준비 중이다. 해당 지역은 이번 대책 영향으로 ‘투기과열지구 및 조정 대상’으로 지정되면 조합원 지위 양도와 정비사업 분양 재당첨 제한(5년 이내), 대출 규제 강화 등을 적용받아 거래 위축, 조합원 동의율 저하에 대한 우려가 나오고 있다.

이날 오 시장은 “앞으로 예상되는 우려와 어려움에도 불구하고 서울에서 추진되는 정비사업이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 민간과 협력하고 해법을 모색해 주택공급 정상화, 시민 주거 안정을 동시에 달성해 나갈 것”이라고 강조했다.

남구로역 역세권 ‘가리봉 2구역’은 2023년 6월 서울시가 노후 주거환경 개선 및 가산·대림 광역 중심에 걸맞은 복합주거단지 조성을 위해 신속통합기획 재개발을 확정했다. 특히 ‘G밸리’는 대한민국 정보기술(IT) 산업의 중심지로 도약했음에도 주변 가리봉동 주거지역은 갈수록 노후 및 슬럼화되돼 개발 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 당시 신속통합기획을 비롯해 작년 9월 발표한 ‘2030 기본계획수립’ 등을 반영, 일부 지역 ‘준주거 지역’ 상향, 기준용적률(20%) 완화, 사업성 보정계수(9.6%) 적용 등 정비사업 추진의 기반을 마련해왔다.

이에 따라 가리봉 2구역은 가리봉 도시재생활성화지역 중 처음으로 재개발 전환되며 ‘신속통합기획 가이드라인’에 맞춰 정비계획을 수립, 지난해 9월 도시계획위원회 심의를 거쳐 올 3월 정비구역 지정고시하는 등 사업이 순조롭게 추진되고 있었다.

오세훈 시장은 “지난 20여 년간 가리봉 주민이 느꼈던 좌절이 반복되지 않도록 현장 목소리를 더 가까이 듣고 정부에 전할 것은 전하고 개선할 것은 분명히 고치겠다”며 “가리봉2구역 사업을 본 궤도에 올려놓기 위해 힘 있게 추진해 나가는 한편 신속통합기획2.0으로 공급을 빠르게 밀어 올리겠다”고 말했다.