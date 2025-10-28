고르다치과의원 부산점은 지난 10월 24일, 부산진구 부전2동 지역 어르신들을 위한 ‘따뜻한 한 끼 나눔’ 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 지역사회 어르신들의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 마련된 자리로, 부전2동 바르게살기운동협의회와 공동으로 주최됐다. 행사 당일 고르다치과의원 부산점 임직원들은 직접 배식 봉사에 참여해 어르신들과 식사를 나누며 따뜻한 정을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이날 행사에는 최영주 부전2동 바르게협의회 위원장을 비롯해 △이헌승 국회의원 △김재운 시의원 △김진복·박광래·최정웅·강도희 구의원 △이부영 부전2동 동장 △김영곤 부전2동 새마을금고 이사장 △이현주 전포2동 새마을금고 이사장 △정일영 부산진구 바르게살기협의회 회장 △이정기 부전2동 통장협의회 회장 △정민주 부전2동 청소년협의회 회장 등 여러 내빈이 참석해 자리를 빛냈다.

식사에 참여한 한 어르신은 “오랜만에 많은 사람들과 함께 식사하며 이야기를 나누니 마음이 따뜻해진다”며 “이웃과 함께 살아가고 있음을 다시 느낄 수 있는 시간이었다”고 소감을 전했다.

고르다치과의원 부산점 관계자는 “작은 정성이지만 어르신들께 따뜻한 마음이 전해지길 바라는 마음으로 봉사에 참여했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 고르다치과의원 부산점은 지역 주민의 구강 건강 증진은 물론, 사회공헌활동을 통해 이웃과 상생하는 치과를 목표로 다양한 봉사와 후원 활동을 지속적으로 펼치고 있다.