[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 2026년도 대구시교육비특별회계 예산안을 올해 예산(4조2746억원)보다 170억원 감액된 4조2576억원으로 편성해 대구시의회에 제출했다고 28일 밝혔다.

세입 예산은 ▲중앙정부이전수입 3조2458억원 ▲지방자치단체이전수입 6320억원 ▲기타이전수입 15억원 ▲자체수입 258억원 ▲전년도 이월금 1016억원 ▲내부거래 2509억원 등 총 4조2576억원을 편성했다.

세출 예산은 ▲인건비 2조5640억원 ▲학교 및 기관운영비 3168억원 ▲교육사업비 9360억원 ▲시설사업비 3872억원 ▲재무활동(BTL 상환) 405억원 ▲예비비 131억원 등 총 4조2576억원 등이다.

세출 예산안 주요 증감 현황을 보면 교수학습활동비는 3073억원(7.2%)로 전년대비 52억원(1.7%), 교육복지비는 0.9%(29억원), 보건급식비는 1.3%(29억원) 각각 증액 편성했다.

학생들이 주도적으로 학습 역량을 길러 미래 인재로 성장하도록 1496억원도 편성할 계획이다.

또 대구교육청은 모든 아이의 가능성을 더 넓고 두텁게 지원하기 위해 6164억원을 투입한다.

대구교육청은 학생들의 건강한 성장을 위한 학교 안전 강화를 위해 4734억원을 반영한다.

노후화된 급식기구와 시설을 개선하고 학생들이 자기 존중감을 키울 수 있도록 건강검사비 지원, 생활체육 활성화, 생명존중 의식 함양, 폭력 예방 및 회복 교육 등에 1415억원을 지원한다.

이번 2026년도 교육비특별회계 예산안은 제321회 대구시의회 정례회에서 심의를 거쳐 오는 12월15일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

강은희 대구교육감은 “학생 수 감소에 따른 교육재정 축소 논의로 교육재정의 불확실성이 확대되는 상황에서 학교 현장의 교육활동 지원을 최우선으로 예산안을 편성했다”며 “우리 아이들 한 명, 한 명에게 맞춘 더 좋은 교육, 더 좋은 학교를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.