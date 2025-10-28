글로벌 미식 가이드 시상식 박준우 셰프 등 기능 설명

삼성전자는 지난 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 글로벌 미식 가이드 ‘라 리스트(La Liste) 2026’ 시상식에서 주방 경험을 혁신하는 ‘비스포크 AI’ 가전 라인업을 선보였다고 28일 밝혔다.

라 리스트는 전 세계 200여 개국의 레스토랑, 호텔, 페이스트리숍을 평가해 매년 ‘글로벌 톱 1000’ 셀렉션을 발표하는 세계적 미식 가이드다. 올해로 창립 10주년을 맞은 이번 행사에는 기 사부아, 에릭 리페르, 안성재 등 세계 정상급 셰프와 미식 업계 관계자들이 참석했다. 삼성전자는 공식 파트너사로 참여해 비스포크 AI 주방 가전의 첨단 기술과 디자인을 직접 체험할 수 있는 전시 공간을 마련했다.

VIP 응접실로 꾸며진 체험존에는 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고, ‘비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스’ 김치냉장고, ‘비스포크 큐커 멀티’ 등 최신 AI 가전이 전시됐다.

전시 현장에서는 디저트 전문가 박준우 셰프와 김치 명인 이하연 씨가 각각 냉장고와 김치냉장고의 주요 기능을 시연하며 눈길을 끌었다.

삼성전자는 라 리스트와 공동으로, 한국의 전통 발효문화를 계승하고 있는 이씨에게 삼성 AI 기술 혁신 공로를 더해 특별상 ‘장인정신상(Artisan & Authenticity Award)’을 수여했다 박지영 기자