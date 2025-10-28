서울성모병원 연구팀 빅데이터 분석 다발골수종 환자 골절 사망률 입증 골절이 생존 좌우…초기 관리해야

가톨릭대학교 서울성모병원 연구팀이 빅데이터 분석을 통해 다발골수종(MM, Multiple Myeloma) 환자에서 골절 발생과 사망 위험이 유의하게 영향을 미친다는 사실을 확인했다.

28일 가톨릭대학교 서울성모병원 혈액내과 박성수 교수, 가톨릭대학교 의과대학 약리학교실 한승훈 교수 공동 연구팀(공동 제1저자 서울성모병원 내분비내과 하정훈 교수, 가톨릭대 의대 약리학교실 최수인 교수)에 따르면, 다발골수종은 골수에서 형질세포가 비정상적으로 증식하는 혈액암이다.

국가암등록통계에 따르면 국내에서는 2022년 연간 1961건이 발생했으며, 세계적으로 두 번째로 흔한 혈액암으로 알려져 있다.

특히 다발골수종 환자의 최대 80%는 진단 당시 골용해 병변을 동반하며, 이는 병적 골절로 이어져 환자의 삶의 질을 저하시키고 있다

연구팀은 국민건강보험공단 데이터베이스를 활용해 2009년부터 2020년까지 다발골수종으로 진단받은 환자 9365명과 성별·연령을 1대1로 매칭한 일반인 대조군 9365명을 비교 분석했다.

분석 결과 다발골수종 환자군의 6년 누적 골절 발생률은 10.2%로 일반인 대조군의 8.3%보다 유의미하게 높았다. 척추 골절 발생 위험은 일반인 대비 1.36배, 고관절 골절 발생 위험은 1.47배 높은 것으로 나타났다.

진단 1년 내 골절을 경험한 환자군은 비골절 환자군과 비교했을 때 전체 골절의 경우 사망 위험이 1.37배 증가했으며, 골절 부위별로는 척추 골절 1.39배, 고관절 골절 2.46배, 상지 골절 1.94배로 모든 골절 유형에서 사망 위험이 유의미하게 상승했다. 특히 고관절 골절의 경우 사망 위험이 2배 이상 증가해 가장 예후가 나쁜 것으로 확인됐다.

이번 연구 결과는 다발골수종 진단 초기부터 골절 위험을 최소화하기 위한 적극적인 약물 치료와 환자 교육이 필요하다는 걸 의미한다.

이번 연구는 국내 최초로 시도된 전국 단위 보험데이터를 이용한 다발골수종 골절과 사망 연관성 분석으로, 다발골수종 환자의 골절 발생률을 부위별로 분석하고 골절과 사망률의 연관성을 규명했다는 의의가 있다.

하정훈 교수는 “다발골수종 환자에서 골절은 단순한 합병증이 아니라 생존과 직결되는 중요한 요인이므로, 이를 예방하기 위한 적극적인 치료와 관리가 필요하다”고 말했다.

김상수 기자