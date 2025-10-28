정 회장, APEC 앞두고 사우디 방문 신공장 건설 현장·성장전략 점검 왕세자와 다각적 협력 방안 논의 “HMMME 구축, 새 도전의 발걸음”

정의선 현대자동차그룹 회장이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개막을 앞두고 중동 최대 경제국인 사우디아라비아(이하 사우디)를 방문해 그룹의 미래 성장전략 점검과 중동 지역에서의 새로운 사업기회를 모색했다.

아울러 정 회장은 세계 최고 부호 중 한 명이자 사우디 총리를 맡고 있는 무함마드 빈 살만 왕세자를 단독 면담하고, ‘비전 2030’ 등 핵심 사업 협력에 대한 의견을 교환했다. 글로벌 완성차 업체의 자국 유치에 적극 나서고 있는 사우디와 협력을 공고히 하면서, 중동과 북아프리카 시장에서 그룹의 영향력을 한층 넓히기 위한 전략적 행보로 풀이된다.

▶HMMME 발판으로 사우디 최대 완성차 기업 정조준=28일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 27일(현지시간) 사우디 리야드 리츠칼튼 호텔에서 빈 살만 왕세자를 만나 자동차산업과 스마트시티 등의 분야에서 폭넓은 의견을 나눴다.

정 회장과 빈 살만 왕세자는 2022년 왕세자 방한 당시 면담을 비롯해 과거 두 차례 만난 바 있지만 단독 면담은 이번이 처음이다.

이 자리에서 정 회장은 현대차그룹에 대한 사우디 정부의 지속적인 관심과 지원에 감사를 전하며, 사우디의 미래 비전 실현을 위한 협력 파트너로서 현대차그룹이 진행중인 주요 협업 사업과 구상 등을 설명했다.

정 회장은 현재 건설 중인 현대차 사우디 생산법인(HMMME)와 관련 “현대차그룹은 사우디 산업 수요와 고객 니즈에 부응하기 위해 특화설비를 적용한 현지 맞춤형 공장을 건설하고 있다”며 “향후 시장 상황을 감안해 생산능력 확대도 검토하겠다”고 밝혔다.

HMMME는 중동 지역 최초로 들어서는 현대차의 생산 거점이다. 현대차가 사우디 대표 브랜드로 도약하기 위한 핵심 공장이 될 것으로 기대를 모은다.

현대차가 30%, 사우디 국부펀드가 70%의 지분을 보유하고 있으며 올해 5월부터 착공에 들어가 내년 4분기 가동을 목표로 건설 중이다. 연간 생산규모는 약 5만대이며, 전기차 및 내연기관차를 혼류 생산한다.

현대차는 사우디 산업 수요와 기후적 특성을 고려해 ▷다양한 고객 니즈 대응을 위한 다차종 생산 설비 구축 ▷유지보수가 용이한 단순·견고한 설계 구조 적용 ▷고온 및 모래먼지에 대응 가능한 냉방설비와 방진 대책 적용 등을 통해 HMMME를 고품질의 차량 생산 거점으로 운영한다. 신규 생산 거점을 통해 구축한 브랜드 호감도 상승과 안정적 공급을 기반으로, 향후 사우디아 최대 자동차 기업으로 자리매김하겠다는 구상이다.

실제로 현대차·기아는 사우디에서 꾸준한 성장세를 이어 나가고 있다. 양사는 올해 9월까지 총 14만9604대를 판매해 지난해 동기 대비 8.5% 증가한 실적을 거뒀으며, 연말까지 21만여대를 판매한다는 계획이다.

▶현대차그룹·사우디, 차세대 에너지분야 등 다각적 협력 확대=정 회장은 빈 살만 왕세자 주도로 국가 차원에서 추진하고 있는 사우디의 ‘비전 2030’에 대해서도 적극적인 협력 의사를 밝혔다.

사우디 정부는 기존 에너지 중심 산업 구조를 제조업, 수소에너지 등으로 다변화하기 위해 국가 발전 프로젝트인 비전 2030을 추진하며 자동차산업은 물론 광범위한 영역에서 글로벌 영향력을 높이는 사업을 펼치고 있다.

정 회장은 “사우디 비전 2030의 의미와 중요성을 깊이 이해하고 있으며, 현대차그룹의 경쟁력 있는 사업역량을 기반으로 사우디의 기가 프로젝트에 참여하고 있다”고 강조했다. 아울러 “현대차그룹은 신재생에너지, 수소, SMR(소형모듈원자로), 원전 등 차세대 에너지 분야에서 다각적인 사업 협력을 기대한다”며 미래 에너지 분야에서 현대차그룹과 사우디의 협업 확대에 대한 기대감도 표명했다.

현대차그룹은 사우디 주요 기관 및 기업 등과 모빌리티, 스마트시티 등 다양한 분야에서 협업을 확대하고 있다. 현대차는 지난해 9월 사우디의 네옴(NEOM) 측과 ‘친환경 미래 모빌리티 도입을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 수소 모빌리티 실증 사업을 실행했다.

올해 5월에는 네옴 중심 업무지구와 해발 2080m에 위치한 트로제나 고지대를 잇는 구간에서 유니버스 FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) 주행에 성공하면서 수소 모빌리티의 활용 가능성을 높였다는 평가다.

▶“고객 기대 뛰어넘는 모빌리티 적기에 공급”=한편, 정 회장은 빈 살만 왕세자 면담에 앞서 26일 킹 살만 자동차 산업단지에 위치한 HMMME를 찾아 신공장 건설 현장을 둘러봤다. 이어 현대차·기아 업무보고를 받고 현지 임직원과 성장 전략에 대해 심도 깊게 논의했다. 이날 HMMME 방문에는 현대차 호세 무뇨스 사장도 동행했다.

정 회장은 무더위 속에서 근무하는 현지 임직원을 격려하고 “사우디 생산 거점 구축은 현대차가 중동에서 내딛는 새로운 도전의 발걸음”이라며 “고온, 사막 등 이전의 거점들과는 다른 환경에서 고객의 기대를 뛰어넘는 모빌리티를 적기에 공급할 수 있도록 모든 부문에서 철저한 준비를 해야 한다”고 당부했다.

호세 무뇨스 사장도 “HMMME는 중동 최대 자동차 시장인 사우디에 대한 현대차의 장기적인 비전을 보여주는 상징적 장소”라며 “우리의 글로벌 중장기 전략에서 중요한 역할을 수행하는 동시에 사우디의 비전 2030 실현에도 큰 기여를 하게 될 것”이라고 말했다.

