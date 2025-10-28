낙동강 생태탐방선 ‘노을투어’ 11월 무료 시범 운항

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산관광공사는 부산의 대표 생태관광 콘텐츠인 낙동강 생태탐방선 화명 노선에 신규 코스인 ‘노을투어’를 도입하고 오는 11월 5일부터 16일까지 약 2주간 무료 시범 운항을 진행한다고 28일 밝혔다.

‘노을투어’는 화명 선착장을 중심으로 운항하며 낙동강의 황금빛 일몰을 감상할 수 있는 석양 감상 코스로 구성됐다.

운항은 하루 마지막 회차인 오후 5시에 화명 선착장에서 출발해 ▷대동화명대교 ▷구포대교 등 주요 조망 명소를 잇는 약 8km 구간을 40분간 운항한다.

탑승은 시민 누구나 사전 예약을 통해 무료로 참여할 수 있으며, 예약은 낙동강생태탐방선 을숙도사무소(051-294-2131, 2135)를 통해 가능하다.

또한 시범 운항 기간 중 탐방선 인증사진이나 후기를 개인 SNS(인스타그램, 페이스북 등)에 게시하면 현장에서 확인 후 소정의 기념품을 받을 수 있는 이벤트도 함께 진행된다.

부산시는 이번 무료 시범 운항을 마친 뒤 오는 11월 19일부터 내년 3월까지 ‘노을투어’의 유료 정기 운항을 본격적으로 시작할 예정이다.

시는 ‘노을투어’ 도입으로 낙동강 일대 관광객의 체류시간이 늘고, 서부산권 관광 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

현재 낙동강 생태탐방선 투어는 ▷화명생태공원 ▷부산어촌민속관 ▷기후변화체험교육관 ▷금빛노을 브릿지 ▷구포시장 ▷낙동강하류 철새도래지 탐방센터 ▷삼락생태공원 등 인근 주요 관광지와 연계돼 낙동강 일대를 즐길 수 있는 생태·감성형 관광코스로 운영되고 있다.

김현재 부산시 관광마이스국장은 “ ‘노을투어’를 통해 가을 낙동강의 생태와 도심 풍경이 어우러진 색다른 매력을 많은 시민이 느끼길 바란다”고 말했다.