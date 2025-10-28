2년 연속…특별교부세 6000만원 확보

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)는 행정안전부와 국민권익위원회가 합동 주관한 ‘2024년 민원서비스 종합평가’에서 2년 연속 최우수 등급을 획득, 재정인센티브(특별교부세) 6000만원을 확보했다고 28일 밝혔다.

민원서비스 종합평가는 전국 307개 공공기관(광역17, 시·도교육청17, 기초226)을 대상으로 실시됐으며, ▷민원행정 체계 ▷법정민원 처리실태 ▷고충민원 대응 ▷만족도 등을 종합적으로 평가했다.

의왕시는 94.98점(전년대비 3.96점 상승)을 기록, 행정안전부 장관상을 수상했으며 특히 신속한 민원처리와 시민친화적 민원서비스 개선이 높은 평가를 받았다.

이번 수상으로 시는 특별교부세 6000만원을 확보하게 되었으며, 이는 향후 민원행정 서비스 품질 향상과 민원만족도 제고를 위한 역량강화 사업에 활용될 예정이다.

김성제 시장은 “이번 성과는 모든 직원이 시민중심 행정을 실천하기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 시민이 체감하는 적극적 스마트행정을 실현하겠다”고 말했다.