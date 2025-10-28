[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양문화예술재단(이사장 최대호)은 올해 3년 차에 접어든 꿈의 무용단‘안양’아토의 제3회 정기공연 ‘A와 춤을’을 오는 11월 1일 오후 2시, 안양아트센터 수리홀에서 개최한다고 28일 밝혔다.

꿈의 무용단‘안양’아토는 현대무용을 기반으로 아동·청소년에게 무상 문화예술교육을 제공하며, 공동창작 과정을 통해 아이들의 창의성·예술성·관계성 등 전인적 성장을 지원한다.

제3회 정기공연 ‘A와 춤을’은 ‘일상이 곧 무대가 되는 도시, 안양’을 주제로, 단원들이 교육 기간 동안 직접 안양 곳곳을 탐색하며 춤으로 담아낸 무대를 연출할 예정이다. 본 공연은 28명의 단원들과 이경은 무용감독, 그리고 정범관·김진선·가진진 교육강사가 함께 창작한 작품으로 문을 열면 만나는 일상 공간, 익숙하지만 색다른 놀이터와 학교, 거리의 예술조형물, 분주한 상가와 카페 등을 무대 위에서 춤의 언어로 재해석돼 무대 위에 펼쳐진다.

이번 공연은 단원들이 직접 몸으로 도시를 탐색하고, 자신만의 감각으로 춤을 만들어가는 과정을 통해 지역과 예술의 관계를 새롭게 조명한다. 특히, 아이들의 눈으로 재해석된 안양의 풍경은 관객들에게 신선한 감동과 유희를 선사하며, 지역의 미래 문화예술 인재 양성이라는 ‘꿈의 무용단’의 목적을 실현하는 의미 있는 무대가 될 예정이다.

올해로 3년 차를 맞이한 안양문화예술재단의 이경은 꿈의 무용단 아토 무용감독은 이번 공연을 준비하며“아이들이 일상을 춤으로 바라보며 스스로 창작의 주체가 되는 과정을 담아 단원 한 명 한 명의 개성과 감각이 어우러져 만들어낸 무대이기에 더욱 의미가 깊다”고 소감을 밝혔다.

공연은 36개월 이상 관람 가능하며, 관람료는 전석 무료이다.