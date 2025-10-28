국내 에너지 솔루션 전문 기업 케빈랩이 인도네시아 국민연금공단(TASPEN)과의 협력을 통해 건물 에너지 효율화 프로젝트를 성공적으로 완수하며 글로벌 ESG 경영에 동참했다.

케빈랩은 지난 9월 인도네시아 국민연금공단 신사옥에 지능형 건물 에너지 관리 플랫폼(DC-BEMS)을 구축했다. 이 시스템은 TASPEN 건물이 태양광 설비를 통해 약 $50%$의 높은 에너지 자급률을 달성하는 데 핵심적인 역할을 수행했다.

녹색기술 해외 실증 사업의 일환으로 진행된 이 프로젝트에서, 케빈랩은 에너지 데이터 분석을 기반으로 건물 에너지 사용을 최적화하는 솔루션을 제공했다. 특히, 건물의 쾌적도와 에너지 효율을 동시에 관리하는 PMV 기반의 HVAC 제어 기술을 적용하여 건물의 친환경적 가치를 높였다.

케빈랩 측은 TASPEN 신사옥의 성공적인 구축 사례가 인도네시아의 공공 및 민간 부문에서 에너지 절약과 탄소 배출 감축에 기여하는 중요한 발판이 될 것으로 기대하고 있다. 케빈랩은 이번 실증 경험을 바탕으로 기술 적용 범위를 넓혀가며 글로벌 탄소중립 실현에 기여해 나갈 예정이다.