[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 28일 오후 2시 코모도호텔 부산 해마루홀에서 ‘한-중 해사중재협력 및 부산해사법원 설립 의의 국제콘퍼런스’를 개최한다고 밝혔다.

시와 한국해양대 해사법학부, 아태해사중재센터가 공동 주최한 이번 콘퍼런스는 ‘해사법원 부산설립’에 대한 시민공감대를 확산하고 해사중재 등 해사법률서비스 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 콘퍼런스는 ‘한국-중국 해사중재 협력 및 부산해사법원 설립 의의’를 주제로 ▷주제발표(세션 1, 2) ▷토론 및 의견수렴 순으로 진행된다. 부산지방변호사회, 해사법학계, 해운항만업계 관계자 등 100여 명이 참석할 예정이다.

‘분과(세션)1’에서는 ▷중국해사중재위원회의 리후 부원장이 ‘중국해사중재 현황 및 의의’를 동시통역으로 ▷법무법인 시우의 최재원 변호사가 ‘부산해사법률 허브의 부상과 한중 해사분쟁 해결 협력의 미래’를 발표할 예정이다.

‘분과(세션)2’에서는 ▷한국해양대학교 고형석 교수가 ‘해사법원 설립에 따른 해사중재 및 해사소송 전문인력 양성 방안’을 ▷한국해양대학교 이상일 교수가 ‘선원 분쟁과 해사법원의 역할’을 발표할 예정이다. 주제발표 이후에는 한국해양대 정영석 교수를 좌장으로 해사중재 활성화와 부산해사법원 설립의 의의에 대해 참가자들과 열띤 토론이 펼쳐질 예정이다.