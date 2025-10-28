연말까지 이벤트 진행…최대 3만원 한도 상해·질병 치료 등 최대 2000만원 보장

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 연말까지 모바일 전용 펫보험인 ‘NH다이렉트펫앤미든든보험’의 신규 가입 고객을 대상으로 포인트 지급 이벤트를 실시한다고 28일 밝혔다.

이벤트는 농협손해보험 모바일 웹사이트 또는 애플리케이션을 통해 가입한 고객에게 월 초회보험료 100%에 해당하는 NH포인트를 지급하는 방식으로 진행된다. 또한, 네이버페이의 보험 비교·추천 서비스를 통해 가입한 고객에게는 월 초회보험료의 만원 미만 절사 금액을 네이버포인트로 지급한다.

포인트 지급 한도는 최대 3만원이며, 가입한 달로부터 2개월 후 말일까지 계약을 유지해야 포인트를 받을 수 있다.

NH다이렉트펫앤미든든보험은 반려동물의 실제 치료 수요를 반영해 상해·질병 치료, 구강질환, 이물 제거, MRI·CT 검사 등 청구 빈도가 높은 담보 위주로 보장 항목을 구성했다. 특히 상해·질병 치료의 경우 비수술은 30만원, 수술은 250만원까지 보장하며 연간 보장 한도는 2000만원이다.

만 3개월부터 10세까지의 반려견·반려묘가 가입 대상이다. 보험 기간은 최대 20년이다. 계약자가 만기 전 재가입할 경우 1년 단위로 계약이 연장되어 만 20세까지 보장이 가능하다.

보험료 부담을 덜기 위해 ▷다펫(다수 반려동물) 3% ▷동물등록증 제출 2% ▷기존 농협손해보험 장기보험 계약 보유 2% 등 다양한 할인 제도를 통해 최대 7%까지 보험료를 낮출 수 있다.

농협손보 관계자는 “앞으로도 다양한 이벤트를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다”며 “농협중앙회(회장 강호동)를 비롯한 농협은행, 농협생명 등 계열사와의 모바일 플랫폼 연계도 강화하겠다”고 말했다.