강호준 대표, 27일 주지사·포틀랜드 항만청장 영접 대미 무역 증진, 해운 서비스 강화에 ‘맞손’

[헤럴드경제=김성우 기자] SM그룹(회장 우오현)의 해운부문 계열사 SM상선은 강호준 대표이사가 지난 27일 서울 서대문구 SM그룹 신촌사옥 본사를 찾은 미국 오리건주 티나 코텍(Tina Kotek) 주지사, 커티스 로빈홀드(Cutis Robinhold) 포틀랜드 항만청장 등을 영접해 지속가능한 해운 서비스 협력방안에 대해 논의했다고 28일 밝혔다.

이번 방문은 오리건주 주요 인사들이 한미 무역 증진과 농산품 등 교역 확대로 오리건주 경제 활성화에 힘써 준 SM상선의 노력에 감사인사를 전하기 위해 마련됐다. 이 자리에서 강호준 대표는 코텍 주지사, 로빈홀드 항만청장을 비롯한 방문단 10여명과 함께 1시간여 동안 환담했다.

SM상선은 현재 오리건주 포틀랜드항을 운항하는 국내 유일의 원양 정기선사다. 2019년 12월 포틀랜드 신규 서비스를 개설한 이후 안정적인 해운 서비스를 이어가며, 오리건 지역과 아시아 주요 시장을 연결하는 물류 네트워크로서 중추적인 역할을 수행하고 있다. 포틀랜드항에서의 연간 평균 수출입 물동량은 약 5만2000TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1대)다.

SM상선은 미국 서부의 주요 항만을 오가며 자동차 부품, 배터리, 화학제품, 가구, 가전, 농산품 등의 컨테이너 물량을 운송하는데, 그 중 포틀랜드항에서는 오리건주의 대표적인 수출품목인 건초를 주로 실어나른다. 현재 오리건주에서 나오는 건초의 약 98%(2024년 기준)는 포틀랜드항을 통해 수출되고 있다.

이 같은 공로를 인정받아 2022년 10월 오리건주로부터 무역 증진에 기여했다는 의미로 감사패를 받았고, 그에 앞서 같은 해 5월에는 오리건주 명예 영사단이 주관하는 ‘글로벌 리더십 어워드(Global Leadership Award)’도 수상했다.

강호준 대표는 “포틀랜드항은 SM상선이 미주 서북부 지역에서 안정적인 물류 서비스를 제공하는 데 핵심적인 거점”이라며 “앞으로도 오리건주, 포틀랜드항과의 긴밀한 상호협력과 신뢰를 바탕으로 한미 간 무역과 경제 활성화를 이끌어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이에 코텍 주지사는 “SM상선의 포틀랜드 운항은 오리건주 물류 재도약의 중요한 터닝포인트가 됐고, 이로 인해 항만을 중심으로 지역경제도 더욱 활기를 띠고 있다”며 “우리는 오리건주의 번영과 발전의 관점에서 SM상선과 다져온 오랜 파트너십을 매우 소중하게 생각한다. 지역 활성화와 일자리 창출에 기여해줘 다시 한 번 깊이 감사하다”고 화답했다.

한편 SM상선은 2017년 4월 첫 미주 서비스를 시작한 이후 현재는 서부항로에 3개 노선을 운영 중이다. 미주노선에는 전체 운영선박 15척 가운데 12척을 투입하고 있고, 포틀랜드항에는 주력노선인 미주 CPX(China Pacific Express)를 통해 주 1회 기항하고 있다.

미주 영업활동은 포틀랜드와 피닉스, 롱비치 등 5개 지역의 현지법인을 거점으로 이뤄지고 있고, 현지에서는 주재원 4명을 포함해 총 44명의 인력이 고객 지원과 서비스 품질 향상을 위해 힘쓰고 있다.