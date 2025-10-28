금융 서비스, 내부 업무 프로세스 등 AX 혁신 목표 원 플랫폼·통합계좌 기반 상품 운용 체계 구현

[헤럴드경제=박세정 기자] SK AX는 우리투자증권 ‘AX(인공지능 전환) 기반 디지털 시스템 구축 사업’에 착수했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 금융 서비스를 비롯해, 내부 업무 프로세스, 상품 구성, 고객 데이터 활용, 시스템 개발 체계 등 증권 비즈니스 전반을 아우르는 AX 혁신을 목표로 한다.

SK AX는 먼저 다양한 채널을 한 플랫폼에서 운영할 수 있는 ‘원 플랫폼(One Platform)’ 체계를 구현한다.

디지털 창구와 외부 영업 채널인 아웃도어세일즈(ODS)를 단일 플랫폼으로 통합해, 고객이 지점·외부에서 동일한 상품을 같은 방식으로 안내받고 가입할 수 있는 환경을 제공한다.

주식, 해외주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융투자상품을 한 계좌에서 자유롭게 운용할 수 있는 ‘통합 계좌 기반 상품 운용 체계’도 구현한다. 별도 계좌 개설 없이 다양한 상품 간 자산 이동과 운용이 가능해 증권 서비스 유연성과 확장성이 크게 강화될 것으로 회사 측은 기대했다.

고객 데이터 분석활용∙체계도 한층 고도화된다. SK AX는 고객정보·거래 이력·투자성향·보유 자산구성 등을 한 화면에 통합 제공하는 ‘싱글뷰(Single View)’ 기반 고객 관리 체계를 구축한다.

고객별 요구에 최적화된 상품 추천과 상담을 지원한다. 고객 포트폴리오 위험도도 실시간 모니터링되기 때문에, 정교하고 신뢰도 높은 투자 상담과 리스크 대응이 가능할 것으로 내다봤다.

아울러 SK AX는 빠르고 안정적인 구현을 위해, 자체 개발한 AI 기반 개발 자동화 플랫폼 ‘다비스(DAVIS)’를 본격 도입한다. 다비스는 시스템 분석과 설계부터 코딩, 테스트까지 개발 전 과정을 자동화하며 설계 변경 이력과 영향도를 실시간 추적·관리해 개발 효율과 품질을 동시에 높인다.

백석흠 SK AX Digital서비스2본부장은 “이번 사업은 단순한 시스템 구축을 넘어, 고객 맞춤형 금융 경험과 증권사 디지털 운영 체계를 함께 전환하는 전면적인 AX 혁신 사례”라며 “앞으로도 고객 중심 디지털 AX 경험을 확산시키고, 이를 통해 고객사가 지속적으로 혁신하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, SK AX는 그동안 하나증권, 한국투자증권 등 주요 증권사와 협업을 통해 디지털 전환 프로젝트를 수행했다. 고객 접점부터 상품 운영, 내부 시스템 효율화까지 전 영역에서 운영 체계를 고도화하고, 24시간 안정적인 운영과 고객 맞춤형 서비스를 구현했다고 회사 측은 강조했다.