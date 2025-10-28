11월 13일 오전 10시부터 올해 마지막 관악사랑상품권 발행...7% 구매 할인율과 3% 페이백 이벤트로 최대 10% 할인 효과...코리아그랜드 페스티벌(10월 29일~11월 9일) 기간에 관악사랑상품권 결제시 5% 환급 혜택

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 11월 13일 오전 10시부터 100억 원 규모의 관악사랑상품권을 추가 발행하며 올해 지역사랑 상품권 발행 일정을 마무리 짓는다.

지난 1월과 9월 두 차례 발행한 총 340억 원 규모의 관악사랑상품권이 모두 완판되는 기록을 세운 구는 구민의 큰 호응에 힘입어 이번 추가 발행을 결정했다.

상품권 구매 시에는 올해 하반기부터 상향 조정된 7% 할인율이 적용된다. 이에 더해 구는 관악사랑상품권 사용 금액의 3%를 다음 달 모바일 상품권으로 환급해 주는 ‘페이백 이벤트’를 진행해 총 10% 할인 혜택을 제공한다는 방침이다. 페이백 이벤트는 예산이 소진되면 조기 종료된다.

관악사랑상품권은 서울페이+(서울페이플러스) 앱을 통해 모바일 상품권 형태로 구매할 수 있다. 상품권은 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있고 보유 한도는 150만 원이다.

10월 29일부터 11월9일까지 12일간 열리는 ‘2025 코리아그랜드 페스티벌’ 기간에는 관악사랑상품권으로 결제하면 사용 금액의 5%를 페이백 상품권으로 돌려주는 환급 혜택이 적용된다.

코리아그랜드 페스티벌은 내수 활성화를 위해 정부 주도로 전국에서 동시에 개최되는 소비 축제로 제조업계, 유통업계, 전통시장, 소상공인 등 전국 3만여 개 사가 참여한다. 코리아그랜드 페스티벌 페이백 이벤트는 결제 선착순으로 진행되며, 예산 소진 시 조기 종료된다.

박준희 구청장은 “코리아그랜드 페스티벌 페이백 할인까지 누릴 수 있는 10월과 11월, 관악사랑상품권으로 소중한 사람들과 풍성한 가을을 누리면서, 소상공인 매출 회복과 지역 상권 활성화에도 힘을 보태주시기를 바란다”고 말했다.