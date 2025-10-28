[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 지난 23일과 24일 본관 1층 성산라운지와 17층 스카이라운지에서 ‘2025학년도 DU(Daegu University) 채용 우수기업 취업박람회’를 개최했다.

이번 행사는 대학일자리플러스센터사업의 일환으로, 채용 우수기업과 현직자, 졸업생 멘토를 초청해 실질적인 취업 정보와 진로 컨설팅을 제공함으로써 학생들의 사회 진출 역량을 높이기 위해 마련됐다.

박람회는 우수기업 초청관, 동문 멘토링·직무컨설팅관, 진로·취업상담관, 반도체 채용설명회관, 이벤트관 등 총 30여 개 부스로 운영됐다.

‘DU 채용분야 우수기업 초청관’에는 재학생·졸업생을 대상으로 채용 수요가 높은 반도체, IT, 공공기관 등 우수기관 10여 곳이 참여해 현장 채용 상담과 인턴·자격증 정보, 채용 절차 안내 등을 제공했다.

또 ‘동문멘토링·직무컨설팅관’에서는 각 전공 분야에서 활약 중인 졸업생 선배들이 직접 멘토로 참여해 기업별 입사전략, 자기소개서 첨삭, 면접 준비 요령 등을 1대1로 컨설팅했다.

특히 24일에는 성산홀 17층 스카이라운지에서 ‘취업성공 선배와의 잡(Job)담(談)’ 토크콘서트가 열려 눈길을 끌었다. 졸업 후 각계에서 활약 중인 동문들이 후배들에게 취업 노하우와 실질적 조언을 전하며 선후배가 함께 소통하는 뜻깊은 자리가 마련됐다.

‘진로·취업상담관’에서는 대학일자리플러스센터, 현장실습지원센터, 일학습병행제 등 교내 주요 취업지원제도를 소개하고 전문 컨설턴트의 맞춤형 진로 상담이 진행됐다.

이외에도 증명사진 무료 촬영, 메이크업 및 퍼스널컬러 진단, 지문적성검사 등 다양한 이벤트를 운영해 학생들의 큰 호응을 얻었다.

박순진 대구대 총장은 “앞으로도 학생들이 현직자와의 만남을 통해 자신감과 방향성을 얻고 기업과 실질적인 매칭이 이뤄질 수 있도록 적극 지원해 나가겠다“고 말했다.