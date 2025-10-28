북미 정상회담 문제·김정은 방러 등 논의 가능성

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 27일(현지시간) 최선희 북한 외무상을 만나 북러 관계가 계획대로 발전하고 있다고 밝혔다.

크렘린궁이 공개한 영상에 따르면, 푸틴 대통령은 이날 크렘린궁에서 최 외무상과 악수하며 “만나서 반갑다”며 “김정은 국무위원장께 따뜻한 인사를 전해달라”고 말했다.

푸틴 대통령은 지난 9월 3일 중국 베이징에서 열린 김 위원장과의 정상회담을 언급하며 “당시 관계 발전의 전망에 대해 심도 있게 논의했다”며 “지금은 모든 일이 계획대로 진행되고 있다”고 덧붙였다.

최 외무상은 “바쁘신 일정에도 만나주셔서 감사하다”며 “베이징 회담이 매우 따뜻한 분위기 속에서 열렸다고 들었다”고 말했다. 이에 푸틴 대통령은 “정말 그랬다”고 화답했다.

푸틴 대통령은 최 외무상과 동행한 신홍철 주러 북한대사와도 악수한 뒤, 북한 대표단을 회의 테이블로 안내했다. 이 자리에는 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관도 참석했다. 크렘린궁은 구체적인 대화 내용은 공개하지 않았다.

이번 회동에서는 북·미 관계와 미·러 관계를 집중 논의했을 가능성이 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 아시아 순방 중 한국 방문을 계기로 김 위원장과의 회담 의사를 거듭 밝혔다. 그는 전용기 안에서 취재진에게 “아직 결정된 것은 없지만, 김정은이 원한다면 나도 만날 용의가 있다”며 “내가 한국에 있을 때라면 가능하다”고 말했다.

이에 따라 최 외무상이 푸틴 대통령에게 북·미 정상회담 추진에 대한 북한의 입장을 전달하고 의견을 교환했을 가능성이 제기된다.

다만, 최 외무상이 28일까지 러시아를 실무 방문한 뒤, 28∼29일에는 라브로프 장관과 함께 벨라루스 민스크에서 열리는 ‘유라시아 안보 국제회의’에 참석할 예정이어서, 단기간 내 북·미 정상회담이 성사되기는 어려울 것이라는 관측도 나온다.

한편, 러시아와 미국의 관계는 트럼프 대통령이 최근 러시아의 우크라이나 사태 대응을 비판하며 부다페스트 정상회담을 연기하고 제재를 부과한 이후 사실상 교착 상태에 놓여 있다.

푸틴 대통령과 최 외무상이 김정은 위원장의 러시아 방문 시기를 조율했을 가능성도 있다. 푸틴 대통령은 지난해 6월 평양에서 열린 북·러 정상회담에 이어 지난 9월 중국에서도 김 위원장에게 모스크바 방문을 재차 초청했다.

군사 분야 협력도 주요 의제로 다뤄졌을 가능성이 크다. 북러 양국은 지난해 6월 군사 지원 조항이 포함된 ‘포괄적 전략적 동반자 조약’을 체결한 이후 군사적 협력을 강화해왔다.

최 외무상은 이날 오전 라브로프 장관과 회담을 갖고 양자 관계, 국제 정세, 국제기구 내 협력 방안 등을 논의했다. 라브로프 장관은 북한의 쿠르스크 파병에 감사를 표했다. 북한의 파병 대가 문제 역시 최근 북러 간 주요 논의 의제로 거론되고 있다.

러시아 외무부는 두 장관이 북러 조약 이행 의지를 재확인하고, 한반도를 비롯한 국제 정세의 긴장이 미국과 그 동맹국들 때문이라는 데 의견을 같이했다고 전했다.

최 외무상은 북러 관계가 밀착된 이후 러시아 방문 때마다 푸틴 대통령의 극진한 대우를 받고 있다. 푸틴 대통령은 지난해 1월과 11월에도 크렘린궁에서 최 외무상을 접견한 바 있다.