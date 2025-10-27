‘동 소통간담회’ 열어 시민들의 생활 속 건의사항 청취

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)가 지난 20일부터 24일까지 덕이동, 송포동, 화정2동, 행주동, 백석1동, 장항2동 이렇게 6개 동에서 ‘동 소통간담회’를 열고 도심과 주거지, 개발지역을 아우르는 현장에서 시민들의 생활 속 건의사항을 청취했다.

시는 2022년 민선8기 출범 이후 매년 44개 동을 직접 찾아 주민과 소통하는 ‘동 소통간담회’를 운영해 오고 있다.

이번 간담회는 각 동의 행정복지센터와 주요 공공시설에서 진행했으며, 다수 주민과 시장, 구청장, 관계공무원이 참석해 다양한 지역 현안을 논의했다.

특히 백석1동 간담회는 최근 새로 개청한 동구보건소에서 열려, 시민 건강과 복지서비스의 새로운 거점이 된 공간에서 주민의 목소리를 듣는 뜻깊은 자리가 됐다.

또 행주동 간담회는 고양인재교육원, 장항2동은 고양꽃전시관 등 지역 내 상징적인 공간에서 진행해 현장감을 높였다.

주민들이 제시한 건의사항은 교통·안전, 도시환경, 생활복지·문화 인프라 등으로 구분됐다.

교통·안전 분야에서는 장항제4공영주차장 무인정산기 설치, 행주내동 공영주차장 확충, 횡단보도 앞 가판대 이전, 노후 맨홀 정비, 하천변 조명 보강 등 교통안전과 주차 편의성 향상에 대한 요구가 다수 제기됐다.

도시환경 분야에서는 쓰레기 배출시설 신설, 노후 청사 신축, 녹지 정비, 공원·보행로 환경개선 등 주민생활과 밀접한 도시환경 개선 의견이 이어졌다.

화정동 유휴부지를 활용한 복합문화 커뮤니티센터 건립, 화정버스터미널 부지 재개발 등 지역활성화와 문화복지 향상을 위한 건의도 눈에 띄었다.

이동환 시장과 관계 부서장은 주민들의 의견을 경청하고, 가능한 부분은 즉각 설명하며 중장기적 과제는 검토·반영하겠다고 밝혔다.

간담회에서는 각 동별로 지역발전에 기여한 주민 2명씩에게 시장이 직접 표창장을 수여하며, 공동체를 위한 헌신에 감사의 뜻을 전했다.

이동환 시장은 “고양시의 변화는 현장에서 답을 찾는 주민 의견에서 시작된다”며 “이번 주에도 6개 동을 찾아 교통, 생활환경, 복지 등 다양한 건의사항을 들을 수 있어 뜻깊었다. 시민의 목소리를 시정에 충실히 반영하겠다”고 말했다.

시는 연말까지 44개 전 동 방문을 완료하고, 각 간담회에서 제기된 건의사항을 부서별로 검토·추진할 예정이다.