[헤럴드경제(화)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)는 다음달 1일 오후 5시부터 7시 50분까지 향남도원체육공원에서 ‘2025 화성재즈페스티벌’을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 페스티벌은 화성특례시가 처음으로 주최하는 재즈 음악 축제로, 특례시에 걸맞은 수준 높은 공연을 위해 아시아 대표 재즈 보컬리스트 웅산을 초청했다. 웅산은 50분 동안 무대에 올라 중저음의 농염한 보이스로 정통 재즈는 물론 록, 블루스, 라틴, 팝, 국악 등 다양한 장르를 넘나드는 독보적인 무대를 선보인다.

또한, 네온밴드의 보컬 김보경은 맑고 힘 있는 고음과 섬세한 감정 표현으로 30여 분간 탄탄한 라이브 퍼포먼스를 펼친다. 가스펠·소울 장르에서 독보적인 존재로 평가받는 바키(헤리티지)는 따뜻한 허스키 음색으로 깊어가는 가을밤을 수놓을 예정이다.

오프닝으로는 화성지역 주요 재즈 무대에서 활약 중인 ‘윱 반 라인 라임(Joep van Rhijn L.I.M.E)’이 플루겔혼, 테너색소폰, 콘트라베이스, 퍼커션이라는 다양한 악기로 현실과 상상, 사실과 허구 사이의 경계를 넘나드는 음악으로 공연의 문을 연다.

정명근 화성특례시장은 “시민들이 가까운 곳에서 세계적인 재즈 아티스트들의 공연을 즐길 수 있도록 이번 축제를 마련했다”며, “문화와 예술이 일상 속에 녹아드는 도시, 화성을 대표하는 음악 축제로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.