[헤럴드경제=임세준 기자] 27일 코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파 마감했다. 지난 24일 종가 기준 3900선을 넘은 지 1거래일만이다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 전 거래일보다 101.24포인트 상승한 4042.83포인트를 나타내고 있다.


jun@heraldcorp.com