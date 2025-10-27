[헤럴드경제=임세준 기자] 27일 코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파했다. 지난 24일 종가 기준 3900선을 넘은 지 1거래일만이다. 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 오후 3시 12분 기준 전 거래일보다 98.81포인트 상승한 4040.40포인트를 나타내고 있다. 사진은 다중노출 합성 촬영.


