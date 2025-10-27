[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시에 대한 국회 국정감사가 2년만에 열려 홍준표 전 시장 시절 추진했던 동대구역 박정희 동상 건립·신공항 등 각종 정책들이 도마위에 올라 여당 의원들의 질타가 이어졌다.

국회행정안전위원회는 27일 오전 대구시 산격청사 1층 대강당에서 김정기 대구시장 권한대행 등을 상대로 국정감사가 진행됐다.

먼저 윤건영 더불어민주당 의원은 “지난 2월 8일 세이브코리아의 탄핵 반대 집회나 각종 극우단체들이 동대구역 광장에서 집회를 하면서 조례에 규정된 7주일 전 신고가 이뤄지지 않았는데도 허가를 내 줬다”며 대구시를 질타했다.

이성권 국민의힘 의원은 “대구 취수원 이전 문제가 구미 해평 취수장에서 안동댐,다시 해평 취수장 검토 등으로 정권 교체에 따라 계속 바뀌고 있다”며 대구시의 원칙은 무엇인지 질의했다.

이상식 더불어민주당 의원은 “박정희 동상 훼손을 우려해 공무원이 불침번을 쓸 정도인데 저렇게 하면서까지 하는 게 과연 대구의 발전에 어떤 영향을 줄 것인지 의문이다. 대구가 박정희 전 대통령의 향수에서 벗어나야 한다”고 지적했다.

위성곤 더불어민주당 의원은 전기차 보급 정책과 홍준표 전 시장 시절 추진한 산단 지붕 태양광 사업이 제대로 추진되지 않고 있다고 비판했다.

주호영 국민의힘 의원은 신공항 건설 사업의 추진 상황을 점검하며 국가 사업 전환 필요성을 강조했다.

주 의원은 “‘TK 신공항’은 이름부터 잘못됐다. 도심 전투비행단 이전인데 딴 지역 사람들이 이름을 보고 공항을 새로 만드나 보나 생각한다”며 “공항은 국가 시설로 국가가 이전해야 하는 것이며 국가시설을 지자체에 넘기는데 이건 알박기이고 갑질이므로 국가가 직접 하도록 잘 설득하길 바란다”고 요구했다.

또 “현재 기부대양여 사업으로는 신공항 건설이 불가능하다”며 “이재명 대통령이 지난 대구 타운홀 미팅에서 재정 문제 해결 의지를 밝힌만큼 대구시도 적극 대처해 줄 것”을 주문했다.

권칠승 더불어민주당 의원은 “박정희 동상 건립은 사회적 논란이 있는데 너무 졸속으로 했다. 반대하는 분들 많다는 것 알고도 강행했고 결국 관련 조례 폐지안이 제출됐다”며 “행정에서 정치적 중립을 유지하기를 바란다”고 요구했다.

양부남 더불어민주당 의원은 “대구시 먹는물 문제 해결을 위해 구미 해평취수장으로 취수원을 이전하기 위한협정은 일방적으로 해제할 수 없다”며 “협정서 상 당시 협정은 현재도 유효하다고 봐야 한다. 일방적으로 해지하고 마음대로 하면 시민을 우롱하는 것”이라고 강조했다.

보충질의에서는 대구경북 첨단의료산업진흥재단 전임상센터장 셀프 채용 논란을 지적하며 대책 마련을 촉구했다.

감사 중 소란이 벌어지기도 했다.

이달희 국민의힘 의원은 의사진행 발언을 통해 “여당 의원들이 국감장을 정쟁의 장으로 만들고 있다”며 “일부 의원이 질의 도중 ‘꼴통 보수’라고 대구시민을 폄하했다”라고 목소리를 높였다.

용혜인 기본소득당 의원은 “홍준표 전 시장 임기 내내 자기와 뜻이 다른 사람을 억압하고 소송을 감행했다”며 “홍 전 시장 재임 이후 정보공개소송 및 행정심판 건수가 높아졌다”고 비판했다.

김정기 대구시장 권한대행은이날 감사 이후 “저희 공직자들은 법과 원칙에 따라 시민을 중심에 두고 공정하고 투명하게 필요한 부분은 적극적으로 행정에 임하겠다”며 “의원님들께서도 많은 격려와 지원을 부탁드린다”라고 말했다.