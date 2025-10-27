[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 겸 배우 손담비가 이태원 신혼집을 떠나 새 보금자리를 마련할 것으로 보인다.

손담비는 27일 소셜미디어에 “아침 산책. 해피 먼데이(Happy Monday)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 손담비는 딸 해이 양과 함께 아침 산책에 나선 모습으로, 민낯에 캡 모자와 편안한 차림에도 변함없는 미모를 뽐냈다.

손담비는 지인에게 선물받은 도자기 그릇을 공개하며 “우리 가족에게 따뜻한 선물. 너무 예쁘기까지 한 그릇들 너무 감사하다”며 “곧 이사할 집에 어울리는 그릇들”이라고 덧붙였다.

손담비는 지난해 유튜브 콘텐츠를 통해 91평 규모의 이태원 신혼집을 공개하며 “전체 91평인데 방이 작다. 방 3개, 화장실 3개”라고 소개했다.

당시 “처음으로 월세로 살고 있다. 월세 1000만원, 관리비는 80만원 넘게 나온다. 수도세 등은 따로”라고 설명했다.

그녀는 출산을 3주 앞둔 시점에도 “아기 때문에 1년 후 이사 가기로 했다”고 밝힌 바 있다.

손담비는 2022년 5월 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다.

시험관 시술 끝에 임신에 성공해 지난 4월 딸 해이를 출산했다. 최근에는 SNS와 유튜브를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.