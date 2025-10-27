[헤럴드경제=강승연 기자] 국순당은 올 가을 수확한 햅쌀로 빚은 프리미엄 생막걸리인 ‘2025 햅쌀로 빚은 첫술(사진)’을 2만4000병 한정으로 출시한다고 27일 밝혔다.

국순당은 2009년부터 17년째 한 해도 거르지 않고 ‘햅쌀로 빚은 첫술’을 한정 상품으로 선보이며 추수 이후 햅쌀로 막걸리를 빚어 수확의 기쁨을 함께 나누었던 조상들의 술 문화를 이어가고 있다.

이 제품은 갓 수확한 햅쌀로 빚어 일반 생막걸리보다 부드럽고 신선한 쌀의 향과 맛을 느낄 수 있다. 알코올 도수는 7도이며 용량은 750㎖다. 신선한 맛을 유지하기 위해 유리병 용기를 사용했다.

사용된 쌀은 국순당 횡성양조장 인근인 강원도 횡성 햅쌀인 어사진미다. 횡성 어사진미는 농림축산식품부 주관 ‘2025 팔도 농협쌀 대표브랜드’ 평가에서 최고상인 대상을 받았다.

횡성 어사진미는 4톤, 20㎏ 쌀 포대 200여포 분량이 사용돼 햅쌀 소비 촉진에도 이바지했다.

국순당 관계자는 “올해로 17년째 선보인 햅쌀로 빚은 첫술은 햅쌀이 나오는 기간에만 맛볼 수 있는 상징성 있는 프리미엄급 막걸리”라며 “특히 전국 최고 품질쌀로 인정받은 횡성 어사진미 햅쌀로 막걸리를 빚어 더욱 의미 있는 제품”이라고 전했다.