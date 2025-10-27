27일 다카이치 日총리 29일 李대통령 30일 시진핑과 연쇄 회담

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 행정부 제2기 첫 아시아 순방에 나선 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 첫 방문지인 말레이시아에서 1박 2일의 일정을 마치고 일본으로 향했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 쿠알라룸푸르 국제공항에서 일본 도쿄로 향하는 대통령 전용기 에어포스원에 올랐다.

전날 쿠알라룸푸르에 도착한 트럼프 대통령은 태국-캄보디아 휴전협정식 주재, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리와 회담, 미국-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 회담 등의 일정을 소화했다.

또 말레이시아와 무역협정·핵심 광물 협력 협정, 캄보디아와 무역 협정, 태국과 핵심 광물 협력 협정을 각각 체결하고 베트남과는 무역 협상의 큰 틀에서 합의했다.

트럼프 대통령은 이날 일본에 도착, 오는 28일 다카이치 사나에 일본 총리와 회담한다.

이후 29일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 한국에 입국, 이재명 대통령과 대좌한 뒤 30일 부산에서 시진핑 중국 국가주석과 6년여 만의 미중 정상회담을 갖는다.