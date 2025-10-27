“동일 기능, 동일 규제 입장” 행안부 측 입장 최근 바뀌어 “관계부처와의 협의 필요해”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장은 27일 상호금융기관 감독체계를 일원화하는 것에 대해 “적극적으로 동의한다”고 말했다.

이 원장은 이날 국회 정무위원회의 종합국정감사에서 ‘여러 기관에 분산된 상호금융기관 감독 권한을 일원화할 필요가 있다’는 신장식 조국혁신당 의원 질의에 “동일 기능, 동일 규제와 관련된 입장”이라면서 이러한 입장을 밝혔다.

그는 “(금감원의) 상호금융 감독권이 신용사업에 한정돼 있는데 중앙회 등의 모럴 해저드(도덕적 해이)와 관련된 부분까지도 고려한다면 (감독권 일원화에) 전적으로 동의하는 입장”이라고 덧붙였다.

다만 “새마을금고 같은 경우 굉장히 문제가 많은데 행정안전부가 금감원으로 감독체계를 일원화하는 것과 관련해 입장을 좀 달리하는 것으로 최근에 바꾼 것 같다”면서 “관계부처와의 협의가 좀 필요한 이슈”라고 덧붙였다.

이억원 금융위원장도 “제도개선 태스크포스(TF)를 통해 여러 사안을 따져보고 있다”고 언급했다.