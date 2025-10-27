임상 2상 진행 중 3차 IDMC서 안전성 재확인

대웅제약(대표 박성수·이창재)의 세계 첫 폐섬유증 신약 임상연구가 순항 중이다.

27일 이 회사에 따르면, 특발성 폐섬유증(Idiopathic Pulmonary Fibrosis) 치료제 ‘베르시포로신(DWN12088)’의 임상 2상에서 3차 독립적 데이터모니터링위원회(IDMC)로부터 안전성 확인 및 임상지속 권고를 받았다.

지난달 열린 3차 IDMC 회의에서 등록환자 89명을 포함한 중간 안전성 데이터가 심층 검토됐다. 임상지속에 영향을 미칠 중대한 이상소견은 발견되지 않았다. 이에 따라 임상 2상은 계획대로 진행된다. 현재까지 전체 목표(102명)의 92%(94명) 환자모집이 이뤄졌다.

특발성 폐섬유증은 폐의 섬유화가 점진적으로 진행돼 호흡기능이 저하되는 희귀질환. 현재 승인된 치료제는 질환의 진행을 늦추는 수준에 머물러 치료효과가 제한적이다. 따라서 새로운 기전의 신약 개발이 요구되고 있다.

베르시포로신은 콜라겐 합성 핵심 효소인 ‘PRS(Prolyl-tRNA Synthetase)’를 선택 억제한다. 이를 통해 섬유화의 원인을 차단하는 새로운 기전을 갖는다. 임상 2상에서는 40세 이상의 환자를 대상으로 베르시포로신 단독투여 또는 기존 치료제(닌테다닙, 피르페니돈) 병용투여 시의 안전성, 내약성, 유효성이 평가되고 있다.

임상은 한국과 미국에서 동시 진행되고 있다. 한국에서는 서울아산병원, 신촌세브란스병원, 삼성서울병원, 순천향대 부천병원, 부천성모병원, 아주대병원, 명지병원, 울산대병원, 인제대 부산백병원 등 10개 기관이 참여했다.

또 이달 30일 ‘대한결핵·호흡기학회 국제학술대회’에서 등록환자 92명의 중간특성 분석 결과가 포스터로 발표된다. 발표에서는 한국과 미국에서 등록된 환자군 간의 인구학적·기능적 특성과 병용치료 비율 등 임상적 특성이 공개된다.

박성수 대웅제약 대표는 “3차 IDMC에서 베르시포로신의 안전성이 재확인됐다. 임상 2상을 차질 없이 진행해 새로운 치료대안을 제시하겠다”고 밝혔다.