담양군, 제10회 지역사회복지인 어울림 한마당 성료

지역 복지인 600여 명 한자리에 모여 소통

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군(군수 정철원)은 지난 24일 담양문화회관에서 담양군요양보호사협회(회장 이동오) 주관으로 ‘제10회 지역사회복지인 어울림 한마당 행사’를 개최했다고 27일 밝혔다.

담양군은 매년 ‘지역사회복지인 어울림한마당’을 통해 복지인 간 유대를 강화하고 민·관 협력 기반을 넓혀가고 있다. 이번 행사는 지역 복지 발전에 힘써온 사회복지인의 노고를 격려하기 위해 지역사회복지인 600여 명이 참석한 가운데 열렸다.

식전 행사로는 4개 협력단체(담양군요양보호사협회, 담양군사회복지사협회, 담양군지역사회보장협의체, 담양군장기재가협회) 홍보영상 상영을 시작으로 시니어 태권도 시범과 힐링 장구팀의 흥겨운 공연이 펼쳐져 행사 분위기를 한층 돋웠다.

본행사에서는 기념식과 함께 복지 발전에 공헌한 사회복지인에게 군수 표창과 감사패가 수여됐다. 이어 음악회와 노래 경연대회가 진행되며 현장 종사자들이 함께 즐기는 화합의 시간이 이어졌다.

정철원 담양군수는 “담양의 복지 현장을 묵묵히 지켜주는 사회복지인 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 복지 종사자들이 존중받고 함께 성장할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.