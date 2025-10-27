[헤럴드경제=이명수 기자] 모델 한혜진이 연상녀 연애 리얼리티 MC로 나선다.

한혜진은 27일 서울 여의도 KBS에서 열린 2TV ‘누난 내게 여자야’ 제작발표회에서 “어느 정도 마음의 준비를 단단히 하고 왔다”며 “아무튼 ‘누난 여자야’라는 얘기는 들어봤다. 남동생이 있어서 ‘누나’ 소리는 평생 듣고 살았지만, 연하남은 누나라고 잘 부르지 않는다. 일단 누나라고 부르면 선이 그어져서 마음에 들면 이름을 부른다. ‘누난 내게 여자야’라는 얘기는 듣지 못했지만, 행동으로 보여줬다”고 털어놨다.

“제작진이 연상녀 정보를 알려주지 않아서 나이, 직업 등을 전혀 모른다. 여성들이 ‘커리어에 전념하다 보니 연애가 힘들었다’고 해 공감했다. 일과 사랑 두 가지 다 잘하는 사람도 있고, 한 가지에만 몰두하는 사람도 있는 것 같다. 난 두 가지 다 놓치지 않았다. 어렸을 때부터 일을 해왔는데, 내 직업은 많이 외로웠다. 항상 무대 위에서 스포트라이트를 받았지만, 팬들과 가깝게 호흡하진 못했다. 화려하지만 고독감을 느껴서 연애로 풀지 않았나 싶다.”

이 예능은 연상연하 남녀들의 연애세포 재생 리얼리티다. 한혜진과 배우 황우슬혜, 그룹 ‘2pm’ 우영, ‘투모로우바이투게더’ 수빈이 MC를 맡는다.

한혜진은 “내가 혼자 있을 때 당연하게 해온 일들이 있지 않느냐. 연상녀가 차를 타고 등장할 때 (연하남이) 첫 만남에서 아무렇지 않게 조수석으로 보내고, 차 핸들을 잡아주는 장면에서 설렜다. 연하남 특유의 매력이 있는데, 굉장히 저돌적”이라며 “여성들이 왜 연하남에 빠지는지 이 프로그램을 하면서 깨달았다. 첫 회 녹화 때 ‘아, 겁이 없구나’라고 했다. 사회적으로 자리를 잡고 나이가 들면 조심하는데, 연하남은 일단 겁이 없어서 앞, 뒤를 재지 않고 돌발적인 행동이 다듬어지지 않아서 매력적”이라고 짚었다.

“합숙할 때 연하남이 연상녀를 강아지처럼 졸졸 쫓아다니더라. 자기도 모르게 누나한테 의지하는 장면이 나온다. 실제로 내가 주인공이었다면 느끼지 못할텐데, 제3자 입장에서 발견하는 재미가 있다. 시청자들도 엄청 흥분하면서 볼 것”이라며 “최근 연애 프로그램이 피지컬에 더 집중했는데, 우리 프로그램은 ‘대체 이 누나랑 몇 살 차이가 나는 거야?’를 알게 되는 순간 갈등이 생길 것 같다. 연상녀 출연자들이 동안인데, 연하남과 띠동갑 차이가 나는 분도 있다. 관계에 많이 영향을 미칠지, 결국 사랑에는 나이가 중요하지 않을지 봐달라”고 청했다.

박진우 PD는 “KBS 연애 프로그램이라서 기대 반 우려 반일텐데, 생각보다 잘 나왔다”며 “사실 제목이 이것보다 직관적일 수 없다. 그동안 연애 프로그램이 너무나도 많았지만, 주로 20대가 주인공이거나, 남자가 나이가 많았다. 차별성을 갖기 위해서 연상녀 연하남 리얼리티를 만들게 됐다”고 설명했다.

“나를 포함한 연하남이 만나고 싶은 누나들을 MC로 모셨다. 프로그램에 나오는 연상녀도 한혜진, 황우슬혜씨 못지 않게 매력적”이라며 “우영씨는 연하남 입장에서 경험치를 녹여 피드백을 주고 있다. 수빈씨는 생각보다 솔직하고 ‘연하남이 왜 저런 행동을 하는지’ 관련해서 본인 입장에서 코멘트를 잘 해줬다. MC 네 명 케미는 더할 나위 없이 좋다. ‘귀여움은 모든 걸 이긴다’고 생각하는데, 귀여운 연하남들이 많이 나온다. 광대가 아플 정도로 재미있을 것”이라고 했다.

이날 오후 9시50분 첫 방송.