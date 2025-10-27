1인승 ‘싱글’ 제네시스 챔피언십 공급 K-골프 모빌리티 글로벌 진출 본격화

[헤럴드경제=조범자 기자] 메이트모빌리티(Mate Mobility)가 LIV 골프에 이어 DP 월드투어에도 첫선을 보이며 글로벌 무대에서도 K-골프 모빌리티 혁신을 향한 가속 페달을 밟고 있다.

메이트모빌리티는 지난 26일 우정힐스CC에서 막을 내린 DP 월드투어 제네시스 챔피언십에서 경기위원 전용 카트를 공식 공급했다고 27일 밝혔다.

한국프로골프(KPGA) 투어와 5년 전속 계약을 체결하며 입지를 다진 메이트모빌리티의 1인승 카트 ‘싱글’은 올해 LIV 골프 코리아에 이어 제네시스 챔피언십에도 공식 공급되며 ‘K-골프 테크’의 새 역사를 열고 있다.

‘싱글’은 단순한 1인승 카트가 아니다. 골프 코스를 위해 설계된 차세대 골프 EV(전기 모빌리티)다. 경사와 잔디 상태 등 실제 코스 환경을 실시간으로 반영하는 AI 기반 주행 보정 시스템을 탑재, 어떤 코스에서도 안정적이고 안전한 주행을 보장한다.

또한 지오펜싱(Geo-Fencing) 기술을 적용해 코스 관리 구역을 자동 인식함으로써, 안전 운행과 필드 컨디션 유지를 동시에 지원한다. 280㎏의 경량화 구조와 광폭 타이어 설계는 필드 컨디션을 그대로 유지하면서도 부드러운 주행감을 구현한다.

메이트모빌리티는 또 아라미르와 골든베이, 카스카디아 등 국내 주요 골프장 공급을 확대하고 있다.

메이트모빌리티 관계자는“싱글은 단순한 카트가 아니라 골프 운영의 방식을 새롭게 정의하는 스마트 모빌리티 플랫폼이다”며 “국내외 주요 투어 현장에서 메이트모빌리티의 기술이 이미 골프 운영의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다. 앞으로도 K-골프 테크의 혁신을 선도하는 글로벌 모빌리티 브랜드로 성장하겠다”고 밝혔다.