10월 23일 마포비즈니스센터 우수기업 성과공유회...㈜글로벌녹돈, ㈜팝쎈토이 우수기업 선정 마포비즈니스센터, 중소벤처기업부 주관 창업보육센터 경영평가서 ‘우수’ 등급 획득

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)의 ‘마포비즈니스센터’ 입주기업이 뛰어난 성과를 거두며 눈부신 활약을 펼치고 있어 주목된다.

마포구는 지난 10월 23일 ‘마포비즈니스센터 우수기업 성과공유회’를 개최, 입주기업의 성과를 격려하는 동시에 성공사례를 공유하는 자리를 마련했다.

이번 행사는 우수사례 발표와 감사장 수여식 순으로 진행됐으며, 마포비즈니스센터 입주기업 중 매출 성과가 우수하고 성장 잠재력이 높은 ㈜글로벌녹돈과 ㈜팝쎈토이가 올해의 우수기업으로 선정됐다.

이날 행사에서 박강수 마포구청장은 어려운 경제 여건에서도 탁월한 성과를 거둔 두 기업에 감사장을 직접 수여했다.

우수기업으로 선정된 ㈜글로벌녹돈은 케어포크 제조업체로, 올해 상반기에만 293억 원의 매출을 기록했다.

특히 경쟁이 치열한 육류 제조업 시장에서 ‘녹차 먹인 돼지’, ‘오메가 포크’ 등 차별화된 브랜드육 제품을 개발하며 새로운 시장을 개척해나가고 있다.

글로벌녹던 김의겸 대표는 “마포구의 든든한 지원으로 올해 목표했던 매출액인 700억 원을 9월에 이미 조기 달성했다”며 “내년에는 1000억 원 매출을 목표로 마포비즈니스센터와 함께 지속적인 도전을 이어가겠다”고 말했다.

또 다른 우수기업인 ㈜팝쎈토이는 케이팝(K-POP)을 기반으로 캐릭터 상품 제작과 팝업스토어 기획을 전문으로 하는 기업으로, 탁월한 성장 가능성과 잠재력을 인정받아 외부투자사의 대규모 투자를 유치하며 조기 졸업한 기업이다.

이번 투자유치로 ㈜팝쎈토이의 기업 가치는 수배 이상 성장할 것으로 기대되고 있다.

팝쎈토이 최승원 이사는 “마포비즈니스센터의 체계적인 지원이 있었기에 빠른 성장을 이룰 수 있었다”며 “앞으로도 마포구와 긴밀한 협력으로 함께 성장해나가겠다”라고 소감을 전했다.

마포비즈니스센터는 2007년 마포구가 설립한 창업보육센터로, 마포구는 지난해부터 홍익대학교 산학협력단과 함께 협력하여 운영하고 있다.

2024년에는 입주기업 20개 사가 총 93명의 고용을 창출하고 121억 원의 매출을 기록했으며, 올해 상반기에는 95명의 고용과 339억 원의 매출을 달성하며 전년 실적을 크게 뛰어넘었다.

또 센터는 올해 초 이러한 성과를 인정받아 ‘중소벤처기업부 주관 전국 창업보육센터 경영평가’에서 ‘우수 등급’을 획득했다.

박강수 마포구청장은 “창업 기업을 육성하는 일은 지역경제 활력과 미래 성장동력을 만드는 핵심”이라며 “마포구는 앞으로도 초기 창업가가 마음껏 도전할 수 있는 환경을 마련할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.