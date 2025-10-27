마네 훈 총리 “초국경 범죄 퇴치에 우선순위” “역내 문제 함께 노력해야…귀 기울이겠다”

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일 훈 마네 캄보디아 총리와 만나 “우리 대한민국에서는 현재 스캠(사기) 범죄 때문에 우리 국민들 전체가 매우 예민한 상태”라며 “한국과 캄보디아 간에 지금과는 다른 새로운 차원의 높은 협력이 이뤄지기를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석 계기에 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 마네 총리와 정상회담에 나섰다.

이 대통령은 먼저 “캄보디아와 대한민국은 아주 특별한 관계라고 생각한다”며 “앞으로도 우리 교민들에 대한 캄보디아의 각별한 배려에 감사드리면서 한국과 캄보디아가 지금과는 다른 새로운 단계의 협력 관계를 맺어나가기를 기대한다”고 했다.

이어 스캠 범죄에 대응하기 위해 캄보디아에 파견된 정부합동대응팀에 협조해준 캄보디아 정부에 고마움을 표하기도 했다. 이 대통령은 “얼마 전에 한국 대표단이 방문 했을 때 격의 없이 환대해준 점에 대해서 대한민국 국민을 대표해 진심으로 감사하다는 말씀을 드린다”며 “캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해서 각별한 배려를 해주신 점에 진심으로 감사드린다”고 거듭 말했다.

또한 이 대통령은 “앞으로 상호 방문도 하고, 또 더 많은 시간을 갖고 깊이 있는 대화를 할 수 있기를 바란다”며 “캄보디아와 대한민국은 역사적 경험이 유사한 점이 많다. 한국이 한발짝 앞서 나가고 있기는 하지만 캄보디아에게도 새로운 모델이 되고 대한민국도 캄보디아 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

이에 마네 총리도 스캠 범죄 대응 의지를 보였다. 그는 “캄보디아 정부는 인신 매매, 마약 등 초국경 범죄 퇴치에 매우 큰 우선 순위를 두고 있다”고 목소리를 높였다.

마네 총리는 먼저 한국과 캄보디아 간 우호 관계를 강조했다. 그는 “저는 캄보디아에 체류하는 한국인들과도 좋은 관계를 유지하고 있다. 또한 캄보디아에 있는 한국인 투자자들과도 종종 만난다”며 “캄보디아에 있는 한국인들의 안녕은 저에게 매우 높은 우선순위를 차지한다”고 했다.

이어 마네 총리는 “최근에 한국인 대학생 1명이 캄보디아에서 사망하는 불행한 일이 있었다. 이 불행한 사태, 사건에 대해 심심한 위로를 전한다”며 “그러나 캄보디아 경찰 당국은 가만히 있지 않았고, 즉시 조사하고 범인들을 체포했다. 그리고 스캠에 관련된 인사들을 추적하기 위해 한국과 함께 공조하고 있다”고 설명했다.

마네 총리는 또한 “최근 수년 간 이러한 초국경 범죄를 많이 잡아냈다. 그리고 7월 초엔 초국경 범죄에 대응하기 위해 제가 주재하는 범국가적 태스크포스(TF)를 출범시켰다”면서 “아시다시피 이건 하나의 국가가 해결할 수 있는 것은 아니고, 역내 문제이기에 역내 국가들이 함께 노력해야 한다”고 협력을 제안했다.

그는 이어 “(초국경 범죄는)캄보디아 뿐 아니라 인근 국가도 관련돼 있어 복잡하다”며 “저는 캄보디아에 있는 많은 나라 주재원들과 접촉해나가고 있고, 한국인들과도 접촉한다. 그들의 우려에 대해서 귀기울이고 있다. 또한 그들이 해결하고 싶어 하는 문제 등 희망사항에 대해서도 청취한다”고 했다.

그러면서 마네 총리는 한국과 경제 협력도 언급했다. 마네 총리는 “오랜 기간 한국국제협력단(KOICA)과 한국 정부는 캄보디아를 위해 많은 지원을 했고, 또 좋은 파트너로서 역할을 해줬다”며 “저희는 캄보디아 내에 있는 많은 투자자들과의 관계를 유지하고 있고, 앞으로 더 많은 투자자를 한국에서 유치하고 싶다”고 강조했다.