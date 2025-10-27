12월 부산서 시작해 5개 도시 순회

[헤럴드경제=이명수 기자] ‘가왕’(歌王) 조용필이 오는 12월 부산을 시작으로 5개 도시를 도는 전국투어 ‘2025-26 조용필&위대한 탄생 콘서트’를 연다고 소속사 YPC가 27일 밝혔다.

조용필은 12월 13∼14일 부산 벡스코, 20∼21일 대구 엑스코, 27∼28일 인천 남동체육관, 내년 1월 3일 광주 김대중 컨벤션센터에서 공연한 뒤 1월 9∼11일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 전국투어 대미를 장식한다.

YPC는 “이번 콘서트에서는 조용필과 30년 넘게 호흡을 맞춰 온 밴드 위대한탄생의 연주와 함께 그의 명곡을 만나볼 수 있다”며 “데뷔 57주년을 맞이한 조용필이 지금껏 쌓아온 음악 내공과 화려한 연출, 볼거리를 즐길 수 있을 것”이라고 소개했다.

조용필은 이달 추석 특집으로 방송된 광복 80주년 KBS 대기획 ‘조용필, 이 순간을 영원히’ 콘서트로 전국적으로 큰 화제를 불러일으켰다. 서울 고척스카이돔에서 열린 콘서트를 방송한 이 방송은 전국 시청률(닐슨코리아 기준) 15.7%를 기록하며 추석 특집 가운데 1위를 차지했다.

조용필은 국민적인 관심과 사랑에 보답하고자 부산, 대구, 인천 공연을 하루씩 추가했다.