구천초 용호분교 리모델링해 생활·복지시설 갖춘 기숙사 조성…서부권 근로자 숙소 부족 해소 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 농림축산식품부에서 공모한 ‘농업근로자 기숙사 건립지원 사업’에 최종 선정돼 총사업비 24억 원을 확보했다고 27일 밝혔다.

이번 공모는 농업근로자의 주거 여건을 개선하고 안정적인 농촌 고용 인력을 확보하기 위해 농림축산식품부가 전국 지자체를 대상으로 실시한 사업이다.

군은 사업 신청과 주민설명회, 의견청취공고 등 절차를 거친 후 서면평가, 발표평가, 현장실사 등 심사를 통과하며 최종 선정됐다.

의성군은 구천면 용사리 구천초등학교 용호분교를 매입해 지상 2층 규모의 기숙사 1개 동을 리모델링할 계획이다.

국내외 농업근로자가 생활할 수 있는 공동주방, 세탁실, 휴게 공간 등 생활편의시설과 함께 커뮤니티 공간, 체육시설 등 복합문화공간도 조성된다.

현재 의성군은 외국인 계절근로자와 내국인 근로자 수요가 빠르게 증가하고 있으나, 서부권역에는 숙소가 부족해 농촌 고용 기반 확보에 어려움을 겪고 있다.

이번 사업 선정으로 외국인 근로자의 숙소 부담을 완화하고, 안정적인 주거 환경을 제공할 수 있을 것으로 군은 기대한다.

김주수 의성군수는 “이번 농업근로자 기숙사 건립 사업 선정은 농업 인력 확보와 고용 안정의 중요한 전환점이 될 것”이라며, “근로자의 인권과 복지를 보장하고, 안정적인 영농 환경 기반 시설 구축을 통해 의성군 농업 대전환을 선도하겠다”라고 밝혔다.