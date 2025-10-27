최근 잦은 좌초사고 예방 위해 관계기관 합동으로 안전시설 보강…야간 시인성·항행 안전성 대폭 향상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북포항지방해양수산청(청장 이재영)(청장 이재영)은 포항시 호미곶 주변 해역의 항행 위해 요소를 해소하기 위해 자동 위치 식별 신호표지(가상 AIS)와 투광등 설치를 완료했다고 27일 밝혔다.

가상 AIS는 자동식별장치(AIS)를 통해 위험구역의 위치와 명칭 등을 선박에 실시간으로 제공하는 첨단 항로표지 시스템이다.

최근 5년간 호미곶 썰물바위 일대에서는 선박 침수·좌초 사고가 13건가량 발생했으며, 인근 대동배1리항 입구에서도 간출암으로 인한 선체 손상 사례가 반복돼 왔다.

이에 포항해수청은 포항해경, 포항시 등 관계기관과 합동 점검과 협의를 거쳐 호미곶 간출암에 가상 AIS를, 대동배1리항 간출암에는 투광등을 각각 설치했다.

호미곶 간출암은 저수심 구역으로 일반적인 부표나 등대 설치가 어렵다. 이에 포항해수청은 호미곶등대에 설치된 AIS 장비를 활용, 선박이 항해 중 간출암의 위치와 명칭을 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.

또한 대동배1리항에는 야간에도 간출암을 직관적으로 식별할 수 있도록 방파제 등대에 투광등을 설치, 어선의 입·출항 시 안전성을 높였다.

이 같은 시설 개선으로 소형어선과 낚시어선 등 e-Nav 단말기를 사용하는 선박이 암초 정보를 사전에 인지할 수 있고, 야간 시인성 확보로 충돌·좌초 사고 예방 효과가 기대된다.

채종국 포항해수청 항행정보시설과장은 “이번 안전시설 보강으로 호미곶 해역의 항행 안전성이 한층 강화됐다”며 “앞으로도 어민들의 해상 안전사고 예방을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.