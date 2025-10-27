‘케데헌’ 협업한 테마존·불꽃쇼 인기 폭발 ‘골든’ ‘소다팝’ 등 OST 맞춘 불꽃쇼도 인기

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)’와 협업해 선보인 테마존과 불꽃쇼에 지난 한 달간 누적 방문객이 15만명을 돌파했다고 27일 밝혔다.

이번 협업은 오픈 전부터 큰 관심을 모았다. 특히 지난달 테마존에 이어 이달 중순부터 불꽃쇼까지 콜라보 콘텐츠를 확장하며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

에버랜드는 지난 12일부터 영화 속 인기곡 ‘골든(Golden)’, ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’, ‘소다 팝(Soda Pop)’, ‘유어 아이돌(Your Idol)’에 맞춰 수천 발의 불꽃과 영상, 특수효과가 어우러지는 야간 공연 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’를 새롭게 선보였다.

불꽃 수량도 기존 대비 25% 늘려 시각적 화려함을 더했다. 길이 24m, 높이 11m의 초대형 LED 스크린과 이머시브 사운드 시스템으로 현장감이 극대화돼 매일밤 약 4000여명 관객이 함께 노래를 부르는 ‘떼창’ 장면이 펼쳐졌다.

SNS와 커뮤니티에는 “영화 속 콘서트를 직접 보는 기분”, “노래 따라부르다 불꽃이 터지면 넋을 잃는다”, “아이들이 또 보러 가자고 조른다” 등 현장감 넘치는 후기도 이어지고 있다.

낮 시간대에는 ‘케데헌 데이’를 즐기려는 팬들로 문전성시다. 지난 9월 말 문을 연 ‘케이팝 데몬 헌터스 테마존’은 오픈런이 이어질 정도로 인기를 끌고 있다. 유튜버 서이브(37만), 예콩이네(45만), 인싸가족(85만) 등 인플루언서 방문은 물론, ‘조이’ 목소리를 맡은 김예림 성우와 ‘원피스’ 루피 역의 강수진 성우가 함께 체험한 영상도 화제를 모았다.

테마존에서는 작품 속 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’, ‘K-분식’ 등 캐릭터와 세계관을 포토존·미션게임·OST 등으로 몰입감 있게 구현해 관람객들의 발길을 사로잡고 있다. 실제 무대 의상을 입고 OST에 맞춰 춤을 추는 관객들까지 등장하면서, 테마존 일대는 콘서트 현장을 방불케한다.

또한 에버랜드는 40종의 한정판 콜라보 굿즈를 순차적으로 선보이고 있다. 이 중 판다 더피 인형은 출시 직후부터 ‘머스트 해브(must-have)’ 아이템으로 떠올라, 판매량 4만개를 돌파했다.

에버랜드 관계자는 “넷플릭스 콘텐츠와 테마파크가 결합한 이번 협업은 MZ세대뿐 아니라 가족 단위 고객에게도 큰 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 글로벌 IP(지식재산권)를 활용한 색다른 경험형 콘텐츠를 지속 확대할 계획”이라고 말했다.

한편, 에버랜드는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 콘텐츠 외에도 ‘오즈의 마법사 가을축제’, ‘메모리 카니발 미션 어드벤처’ 등 다양한 가을 프로그램을 운영 중이다. 곧 다가올 단풍 시즌에는 포시즌스가든, 매직가든 등 단풍 명소를 중심으로 다채로운 가을 정취를 즐길 수 있다.