2026년 국내 최초 LFP 양극재 양산 로드맵 공개 “지역 상생 및 조직문화 확신 노력 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 엘앤에프가 지난 22일부터 25일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2025)’를 성황리에 마쳤다고 27일 밝혔다.

엘앤에프는 이번 전시에서 ‘리딩 더 퓨처’를 주제로 양극재 기술 경쟁력과 순환경제 비전을 선보였다. 특히 독자 개발한 생산 공법으로 중국산 3세대 수준의 압축 밀도와 가격 경쟁력을 확보한 리튬인산철(LFP) 양극재를 중심으로, 양극재 개발 히스토리 및 중장기 양산 로드맵을 공개하며 프리미엄 전기차부터 보급형 전기차·에너지저장장치(ESS)까지 아우르는 ‘니켈·코발트·망간(NCM)-LFP 투 트랙 전략’을 제시했다.

아울러 엘앤에프는 전고체전지(ASSB), 나트륨이온전지(SIB), 리튬망간리치(LMR) 등 차세대 양극재 샘플을 전시하며 차세대 소재 포트폴리오를 선보였다. 또한 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 등 관계사와 함께 전구체 공급부터 폐배터리 리사이클링까지 이어지는 엘앤에프만의 순환경제 생태계 모델을 소개해 지속가능한 밸류체인 구축 방향을 구체화했다.

또한, 엘앤에프는 이번 전시를 단순한 기술 홍보의 장이 아닌 ‘지역사회 인재 육성과 임직원 참여형 조직문화 확산의 무대’로 적극 활용했다. 먼저 대구 지역 대학생 20여 명을 대상으로 이차전지 산업 이해와 양극재 소재 교육 프로그램을 2회에 걸쳐 진행하며 산학 연계 기반의 인재 양성 활동을 펼쳤다. 또한 임직원 가족이 참여하는 부스 투어와 체험형 전시, 퀴즈 이벤트 등을 운영해 회사의 기술력과 비전을 직접 체험할 수 있는 소통의 장을 마련했다.

전시 기간 중 함께 열린 ‘FIX 컨퍼런스 2025’ 내 ‘이차전지 순환경제 생태계 포럼’에서는 엘앤에프 사업개발팀 최영렬 파트장이 기조연설을 통해 ‘밸류체인’을 넘어 ‘밸류웹’으로 전환해야 한다는 새로운 패러다임을 제시했다.

최수안 엘앤에프 대표이사는 “이번 전시회를 통해 LFP 양극재를 비롯한 다양한 배터리 소재기술력을 대외적으로 인정받았다”며 “독자적인 기술 혁신과 생산역량을 바탕으로 업계의 도전을 돌파하고 새로운 성장기회를 만들어가겠다”고 말했다.

이어 “앞으로도 국내외 고객 및 지역사회와의 소통을 강화하며 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 덧붙였다.