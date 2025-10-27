2030세대 절반 이상…보험 ‘MZ 주도’ 본격화

[헤럴드경제=서지연 기자] 카카오페이손해보험은 출범 3년 만에 누적 가입자 600만명을 돌파했다고 27일 밝혔다.

카카오페이손해보험에 따르면 전체 가입자의 51%가 2030세대로, 디지털 환경에 익숙한 젊은 세대가 보험 시장 성장의 주축으로 떠올랐다. 20대가 25%, 30대가 26%를 차지하며, 기존 보험업계의 주 고객층이었던 40~50대 중심 구조를 빠르게 바꾸고 있다. 회사 관계자는 “카카오톡과 카카오페이앱을 통한 간편한 가입·청구 경험이 젊은 세대의 접근성을 크게 높였다”며 “보험에 대한 진입 장벽을 낮춘 것이 성장의 핵심 요인”이라고 설명했다.

높은 고객 충성도는 재가입률로도 입증됐다. 대표 상품인 해외여행보험의 재가입률은 64%에 달하며, 한 사용자가 63회까지 반복 가입한 사례도 있다. 단순히 신규 가입자가 늘어난 것이 아니라, 실제 이용자가 꾸준히 서비스를 반복 사용하고 있다는 점에서 사용자 신뢰가 확인된다는 분석이다.

카카오페이손해보험은 사용자 수요를 반영해 상품 포트폴리오를 빠르게 확장했다. B2C 상품은 지난해 9월 8개에서 올해 13개로 1.6배 확대됐으며, 전월세보험·직거래전월세보험·건강보험·선물하는 자녀보험·함께하는 국내여행보험 등 생활 밀착형 상품부터 장기보험까지 라인업을 강화했다. 동시에 기업 제휴 기반의 B2B·B2B2C 상품도 확대해 개인과 기업을 동시에 겨냥한 복합형 사업모델을 구축했다.

출범 초기부터 ‘사용자 중심’ 전략은 전 과정에 적용됐다. 약관과 보험 용어를 쉽게 풀고, 가입·청구 절차를 최소화해 불편을 줄였다. 대표 상품인 해외여행보험은 출시 이후 77차례 개정을 거치며 UI·UX를 개선하고 가입 기간을 확대하는 등 세부 조정을 반복했다. 최근에는 보험금 청구 프로세스를 전면 개편해 ‘임시 저장’ 기능과 ‘제출 서류 목록 카카오톡 전송’ 서비스를 추가했다. 불필요한 절차를 줄여 보상 속도를 단축하고 사용자 만족도를 높이겠다는 목표다.

가시적인 실적 성장도 이어지고 있다. 올해 상반기 카카오페이손해보험의 보험수익은 241억 원으로 전년 동기 대비 72% 증가했다. 상품 경쟁력 강화와 충성 고객의 재가입이 실적을 견인한 결과다. 최근에는 1000억 원 규모의 유상증자를 단행해 자본 건전성을 높이고, 신규 상품 개발과 장기 성장 전략을 추진할 재무적 기반을 마련했다.

글로벌 시장에서도 디지털 보험 혁신성을 인정받고 있다. 카카오페이손해보험은 2024 아시아보험산업대상 ‘올해의 디지털 보험사’와 ‘5성 보험 혁신기업상’을 수상했고, 2025 보험혁신어워드에서도 ‘기술 혁신 부문’ 상을 받았다. 업계에서는 플랫폼 기반의 원스톱 서비스와 DIY(Do It Yourself)형 보장 설계가 글로벌 경쟁력으로 인정받은 결과라고 평가한다.

장영근 카카오페이손해보험 대표는 “사용자 중심의 디지털 혁신이 회사 성장의 원동력이 됐다”며 “기술과 신뢰를 바탕으로 더 많은 사용자가 일상 속에서 체감할 수 있는 보험 서비스를 만들어가겠다”고 말했다.