울·캐시미어 혼방, 덕 다운, 체크 패턴 등 다양한 라인업

[헤럴드경제=전새날 기자] 세정그룹이 전개하는 패션 편집숍 ‘웰메이드’의 여성복 브랜드 ‘데일리스트(DAILIST)’가 겨울을 앞두고 프리미엄 핸드메이드 코트 컬렉션을 선보인다고 27일 밝혔다.

이번 컬렉션의 주제는 ‘WARM, SOFT, LIGHT’다. 따뜻함, 부드러움, 화사한 감성을 담았다. 쌀쌀한 초겨울부터 봄까지 활용할 수 있는 아이템으로 구성했다. 핸드메이드 특유의 섬세한 봉제와 프리미엄 소재가 돋보인다.

핸드메이드 코트 컬렉션은 이중지 울을 섬세하게 손수 봉제했다. 오래 착용해도 형태 변형이 적다. 프리미엄 울과 캐시미어 혼방 스탠다드 코트부터 퍼 카라 울 코트, 덕다운 점퍼 코트 등 감각적인 겨울 아우터를 제안한다.

대표 제품인 ‘캐시미어 스카프 코트’는 모노톤 컬러에 부드러운 카멜 톤을 더했다. 노버튼 디자인과 스카프 세트 구성으로 활용도를 높였다.

‘스탠다드 카라 울 코트’는 깔끔하게 떨어지는 기장과 스탠다드 핏으로 다양한 스타일에 매치하기 쉽다. 네이비와 체크 패턴이 적용된 레드 2가지 색상으로 출시된다.

보온성을 강화한 아이템도 있다. 넥 라인의 퍼 카라 디테일로 따뜻함을 더한 ‘밍크퍼 숏 코트’와 덕다운 충전재로 보온력을 높인 ‘덕다운 점퍼 코트’가 대표적이다.

세정 웰메이드 관계자는 “핸드메이드 코트 컬렉션은 데일리스트가 추구하는 심플한 디자인과 실용성에 집중해, 가볍고 편안한 착용감에 고급스러운 실루엣까지 갖췄다”며 “스타일과 보온성을 모두 챙기는 데일리룩을 완성하길 바란다”고 전했다.