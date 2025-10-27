“사업 특성과 조직 문화 반영한 컴플라이언스 거버넌스 구축”

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ온스타일은 지난 23일 서울스퀘어에서 열린 ‘2025년 하반기 대한민국 컴플라이언스 어워즈’에서 기업 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

한국컴플라이언스협회가 주최하는 ‘대한민국 컴플라이언스 어워즈’는 준법 경영 문화 확산과 컴플라이언스 발전에 기여한 기관 및 기업을 선정해 시상하는 행사다.

CJ온스타일은 커머스 콘텐츠 제작·방송 등 다양한 사업 특성과 조직문화를 반영한 전사 컴플라이언스 거버넌스 구축, 체계적 모니터링 운영, 성과 연계 보상 시스템을 완비한 점에서 높은 평가를 받았다.

CJ온스타일은 2020년 컴플라이언스 전담 조직을 신설한 이후 제도화 및 고도화를 지속 추진하며 준법경영 체계를 강화해 왔다. 2024년에는 ‘ISO 37301(컴플라이언스 경영시스템)’ 국제 인증을 취득했다. 또 협력사 지원 시스템을 마련해 공급망 전반에서 윤리경영을 실천하고 있다.

CJ온스타일 관계자는 “이번 수상은 준법경영에 동참해 준 모든 임직원의 노력과 헌신이 만들어낸 결과” 라며 “앞으로도 글로벌 수준의 컴플라이언스 문화 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.