UI·UX로 전면 개편, 고객 편의 강화 AI 검색 도입, 빠르고 정확한 안내 “고객 통신 생활, 단순하게 바꿀 것”

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 고객센터 앱과 멤버십 앱으로 나뉘어 있던 서비스를 하나로 통합한 고객 통합 앱 ‘유플러스원(U+one)’을 출시했다고 27일 밝혔다.

유플러스원은 고객센터와 멤버십 앱을 통합한 것은 물론, 대화형 인공지능(AI)을 적용해 고객 편의성을 향상한 것이 특징이다. 통합 앱 출시는 LG유플러스가 새롭게 내놓은 브랜드 철학인 ‘심플리. 유플러스(Simply. U+)’의 일환이다. 복잡한 과정을 없애고, 쉽고 편한 경험을 제공하겠다는 게 심플리. 유플러스의 취지다.

유플러스원 이용자들은 통신 상품 가입부터 납부 요금 확인, 멤버십 혜택까지 필요한 서비스를 편하게 이용할 수 있다. 특히 기획·개발 과정에서 고객이 그동안 불편하다고 느꼈던 점을 최우선으로 반영하고 고객이 자주 사용하는 메뉴 중심으로 사용자 환경(UI)·경험(UX)을 구성했다.

이에 따라 마이페이지·모바일·인터넷 및 인터넷TV(IPTV)·혜택·고객지원·너겟·해외 로밍·유독 등 8종에 이르던 메뉴는 하단 탭의 MY, 스토어, 혜택 3가지로 단순해졌다. 여기에 고객에게 유익한 정보를 제공하는 플러스 탭과 탐색 편의성을 높여주는 AI 검색 탭이 추가됐다. 간결해진 UI·UX로 고객은 자주 쓰는 서비스와 나에게 도움이 되는 정보를 직관적으로 확인할 수 있다.

멤버십 혜택도 개편됐다. 기존 인기 혜택인 출석 체크, 유플투쁠, 멤버십 바코드는 물론, VIP콕이나 영화 예매 같은 각종 멤버십 혜택도 메인 화면에서 한 번에 고를 수 있게 디자인됐다.

특히 AI 검색 기능도 추가됐다. 이는 ‘검색해도 원하는 정보가 나오지 않는다’ ‘결과가 너무 많아 원하는 걸 찾기까지 시간이 오래 걸린다’ 등 고객의 소리를 반영한 조치다. 대규모언어모델(LLM)이 탑재된 결과, 이용자는 AI와 편하게 대화하듯 질문하고, 상세한 답변과 함께 추가 정보가 있는 페이지 바로가기 등을 받을 수 있게 됐다.

유플러스원은 LG유플러스 고객이라면 앱 마켓에서 내려받아 사용할 수 있다. 기존 고객센터 앱인 ‘당신의 U+’를 사용하던 고객이라면 별도의 설치나 재로그인 없이 사용할 수 있다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장(부사장)은 “고객이 가장 많이 쓰는 고객센터와 멤버십 앱을 통합했다”며 “앞으로도 쓰기 쉽고, 편한 디지털 접점을 만들어 가기 위해 고객의 목소리를 듣겠다”고 말했다.

한편 LG유플러스는 유플러스원 출시 기념 프로모션을 진행할 예정이다. 앱 방문 고객을 대상으로 ‘유플러스원과 함께 이루는 2025 버킷리스트’ ‘모두가 원하는 모두의 쿠폰’ ‘내가 원하는 아이디어 실플.랩(Simple.lab)’ 등 고객 참여형 프로모션을 제공한다.