23~25일 ‘롯데 브랜드 엑스포’…K-뷰티 기업에 관심 보여

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 롯데와 코트라(KOTRA)는 지난 23~ 25일 오스트리아 빈에서 ‘롯데 브랜드 엑스포 in 중앙유럽’을 개최해 약 4990만 달러(한화 약 718억원)의 수출상담 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.

롯데 브랜드 엑스포는 2016년 롯데홈쇼핑이 국내 중소기업의 해외 진출을 돕기 위해 시작한 상생 프로그램이다. 2022년부터는 롯데그룹 차원으로 확대됐다.

이번 엑스포는 롯데와 코트라, 대·중소기업 농어업협력재단이 공동으로 주최했다. 국내 우수 중소기업 50개사가 행사에 참여해 독일, 프랑스, 헝가리, 루마니아 등 유럽 76개사 바이어 약 200여명에게 K-뷰티, K-푸드 등 한국 제품을 알렸다. 누적 상담건수는 575건, 수출 상담금액은 4990만 달러에 달한다.

수출상담회 현장에서는 현지 기업의 약 80% 이상이 적극적인 계약 진행 의사를 밝혔다. 특히 지난 5월 프랑스 파리에서 개최된 롯데 브랜드 엑스포에 참여한 유럽 12개사 바이어들이 재방문해 수출 성과로 이어질 것으로 기대하고 있다.

K-뷰티에 대한 현지 바이어들의 관심도가 높았다. 롯데홈쇼핑은 현장에서 뷰티 전문 유통 채널 ‘카보테’와 유럽시장 진출을 위한 업무 협약(MOU)을 맺었다. 이날 참가기업의 85% 이상은 뷰티 기업으로 구성됐다.

소비자 대상 행사도 진행됐다. 프리미엄 드럭스토어 콘셉트의 판촉 통합관을 마련해 참가기업이 직접 제품을 시연하고 현지 소비자 체험을 유도했다. 실제 헝가리 소비자들이 단체 버스로 방문하는 등 현지 관람객의 발길이 이어졌다.

김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 “유럽 진출의 주요 거점인 오스트리아 빈에서 K-뷰티를 비롯한 국내 중소기업의 우수 제품들이 현지 바이어와 소비자들로부터 뜨거운 반응을 얻었다”고 말했다.

강경성 코트라 사장은 “코트라는 전 세계 131개 해외 조직망을 활용해 우리 중소기업의 수출 품목 및 시장 다변화를 지속 추진할 것”이라며 “특히 전 세계적인 K컬처 열풍을 활용해, K수출 전략품목인 뷰티, 푸드 등 소비재 수출 육성을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.