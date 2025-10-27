인도네시아 해안 전경. [로이터]
[헤럴드경제=김수한 기자] 27일 오전 2시 4분 27초(한국시간) 인도네시아 티모르섬 쿠팡 북북동쪽 125km 해역에서 규모 6.2의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 남위 9.10도, 동경 123.95도이며 지진 발생 깊이는 96km다.


