11월 6일부터 11월 12일까지 대한민국 청년 대상 경쟁부문 공모에 지난해보다 30% 늘어난 1067편 출품

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 성북구(구청장 이승로)는 제5회 성북청춘불패영화제가 경쟁 부문 본선 심사위원단 및 공식 포스터를 공개하며 본격적인 개막을 예고했다.

올해로 다섯 번째를 맞이한 성북청춘불패영화제 단편경쟁 부문에는 지난해보다 30% 증가한 총 1067편의 작품이 출품되며 청년 영화인들의 뜨거운 창작 열기를 확인시켰다. 치열한 예선 심사를 통과한 34편의 본선 진출작은 오는 영화제 기간 동안 상영될 예정이다. 본선 심사위원으로는 노영석 감독, 안석환 배우, 그리고 영화평론가 윤성은이 위촉되어, 각자의 시선과 전문성을 바탕으로 신진 감독들의 작품을 심사한다.

노영석 감독은 ‘낮술’(2007), ‘조난자들’(2013), ‘THE 자연인’(2023) 등 개성 있는 필모그래피로 넷팩상, 로카르노국제영화제 특별언급상, 서울독립영화제 대상 등을 수상한 한국 독립영화계의 대표 감독이다.

안석환 배우는 연극, 영화, 드라마를 넘나들며 활발히 활동하고 있으며, 허진호 감독의 ‘고철을 위하여’(1992)를 시작으로 ‘위험사회’(2023), ‘은빛살구’(2024) 등 젊은 영화감독들과의 협업을 통해 실험적 영화의 발전에 기여해왔다. 윤성은 영화평론가는 전주국제영화제 이사를 비롯해 제천국제음악영화제, 부천국제애니메이션페스티벌 등 국내 주요 영화제에서 폭넓은 활동을 이어가고 있다.

이승로 성북구청장은“성북청춘불패영화제는 청년 영화인들의 꿈과 열정을 되살리는 소중한 시간이자, 우리 지역 문화의 밝은 미래를 여는 자리라 생각한다. 성북구는 앞으로도 이 영화제가 계속 성장하도록 든든히 지원하도록 하겠다”며 영화제 개최 소감을 밝혔다.

올해 슬로건 ‘Flash Back(플래쉬백)’은 성북청춘불패영화제가 걸어온 5년의 여정을 되돌아보며, 청년 영화인들과 함께 미래의 비전을 모색하겠다는 의미를 담고 있다. 본선 경쟁 수상자들에게는 총 1900만 원의 상금과 500만 원의 창작지원금이 수여될 예정이며, 영화제의 모든 프로그램은 전석 무료로 운영된다. 자세한 내용은 영화제 공식 누리집에서 확인할 수 있다.