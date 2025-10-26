[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 지난 24일부터 25일까지 대구민주시민교육센터와 대구2·28기념학생도서관에서 ‘2025 대구 학생 책축제’를 개최했다.

학생과 학부모, 교직원이 함께 책으로 소통하며 독서문화를 확산하기 위해 진행된 이번 책축제는 지난 2009년 첫 학생 저자 출판지원 도서가 탄생한 이후 매년 열리고 있는 지역 대표 독서인문 축제다.

올해는 ‘내 손의 책, 내 삶의 힘’을 주제로, 책을 읽고 쓰고 나누는 경험을 통해 독서의 일상화를 확산하는 데 초점을 맞췄다.

수품책(수업 품은 책읽기) 마당, 독서·토론·책쓰기 마당, 내손의 책 내삶의 힘 독서 실천 마당 등으로 구분해 가족·학생·교직원이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 운영됐다.

또 행사장 야외 부스에서는 사대부중, 시지고, 한울안중, 경북고, 대구관광고 등 5개 학교 학생 동아리들이 시민과 함께하는 체험 프로그램을 운영했다.

학생들은 ▲바리스타 체험 ▲독서 관련 놀이 프로그램 ▲동화 구연 등으로 시민들과 소통하며 배운 것을 나누는 시간을 가졌다.

강은희 대구교육감은 “깊어가는 가을, 많은 가족들이 함께 한 이번 책축제를 통해 서로의 마음을 나누는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다”고 말했다.