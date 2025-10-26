‘한반도 공동선언’엔 “가능성 배제 안 해”

[헤럴드경제(말레이시아)=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 26일(현지시간) 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남 가능성을 두고 “어느 경우로도 대비할 것”이라고 말했다.

위 실장은 이날 오후 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 순방 계기 말레이시아 쿠알라룸푸르에 마련된 프레스센터에서 기자들과 만나 이같이 말했다.

위 실장은 다만 “긍정적이지 않은 것은 맞다. 아무튼 모른다는 얘기”라며 “제가 알고 있는 지식과 정보가 여러분과 크게 다르지 않다. 특별히 저희가 아는 건 없다”고 했다.

이번 아세안 정상회의에서 이재명 대통령은 한반도 비핵화 문제에 대한 아세안 국가들의 지지를 구할 예정이다. 이른바 ‘END 구상’에 대한 공감대를 이루겠다는 것이다.

위 실장은 이와 관련해 “우리의 대북 정책 전반에 대한 협의를 아세안과 하고 있다”면서 “그것에 대한 아세안의 호응을 유도하려는 노력도 하고 있다”고 설명했다.

27일(현지시간) 오전 진행되는 한-아세안 정상회의에서 한반도 문제와 관련한 공동선언이 채택될 가능성을 두고서도 위 실장은 “그러한 가능성을 배제하진 않겠다”고 말했다. 앞서 문재인 정부와 윤석열 정부 당시 아세안 정상회의에서도 한반도 문제와 관련한 한-아세안 공동선언이 나온 바 있다.