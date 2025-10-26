26일 시작 한국시리즈 스크린X로 생중계

[헤럴드경제=손미정 기자] CGV가 26일부터 펼쳐지는 ‘2025 KBO 포스트시즌 한국시리즈’를 스크린X 라이브(SCREENX LIVE)로 생중계한다고 밝혔다.

앞서 18일부터 24일까지 펼쳐진 ‘2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 SCREENX LIVE’는 평균 객석율 80%를 돌파하며, 대부분의 상영관이 매진되는 큰 호응을 얻었다.

SCREENX LIVE와 일반 2D 중계 등 두 가지 포맷으로 진행하고 있는 가운데, SCREENX LIVE가 관객들에게 압도적인 선택을 받고 있다는 것이 CGV 측의 설명이다. SCREENX LIVE는 중앙 스크린과 좌·우 벽면까지 확장된 3면 영상과 5.1채널 서라운드 사운드를 통해 마치 경기장에 있는 듯한 현장감을 선사한다.

특히 SCREENX의 양옆 화면에 서로를 긴장감 있게 마주하는 타자와 투수의 모습이 각각 비춰지는 연출을 비롯해 응원석과 응원단상을 함께 담는 화면 구성 등이 팬들의 호응을 이끌고 있다. 한 관람객은 “양옆 화면에 응원석이 보여서 같이 따라 하며 응원할 수 있었다”며 “이닝 사이에도 광고 대신 현장 분위기를 그대로 보여줘서 실제 경기장에 있는 기분이었다”고 말했다. 또 다른 관람객은 “긴장감 속 전개되는 플레이에 팬들이 다같이 웃고 울며, 이것이 바로 영화다 싶었다”고 소감을 전했다.

CGV 측은 “현장 직관을 가지 못한 많은 야구 팬들이 극장을 찾으며 새로운 응원 명소로 자리 잡고 있다”고 설명했다.

올해 시즌의 마지막 매치인 LG 대 한화의 ‘2025 KBO 포스트시즌 한국시리즈’의 예매 일정 및 자세한 내용은 CGV 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

전정현 CJ CGV 콘텐츠운영팀장은 “CGV에서만 경험할 수 있는 SCREENX LIVE의 차별화된 몰입감이 야구 팬들의 선택으로 이어지고 있다”며 “포스트시즌 전 경기에서 높은 객석율을 기록하고 있는 만큼, 다가오는 한국시리즈에서도 팬들의 열기를 한층 끌어올릴 응원 명소로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.